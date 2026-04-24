Такого ніхто не очікував: Макрон здивував своїми планами після 2027 року

Якщо раніше вважалося, що президент Франції Еммануель Макрон після того, як залишить свою посаду, намагатиметься обійняти якусь важливу посаду і точно залишитися у світовій політиці, то після нової заяви французького лідера все змінилося. Президент Франції чітко дав зрозуміти, що не планує займатися політикою після закінчення другого терміну в 2027 році. Про це він сказав під час дискусії із учнями франко-кіпрської школи у Нікосії, столиці Кіпру, яку відвідав перед неформальним європейським самітом.

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

"Я не займався політикою раніше (до президентства – ред.), і не займатимуся нею потім", – заявив Еммануель Макрон.

За його словами, в останній період його другого п'ятирічного терміну найважче було захистити свої досягнення.

Президент Франції пояснив, що свого часу "започаткував політичний рух, а потім пішов на президентську посаду", тому що завжди цікавився життям своєї країни і хотів, щоб його ідеї були реалізовані.

"Але це було для того, і досі залишається, щоб робити речі, які, на мій погляд, не просто корисні. Це боротьба за те, щоб моя країна та наша Європа рухалися вперед і захищали цінності, в які я вірю, тому це питання пристрасті", – зазначив Макрон.

Як відомо, Макрон очолив Францію у травні 2017 року. Він переміг у другому турі виборів. А у квітні 2022-го було переобрано на другий президентський термін.

