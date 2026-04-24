Франція Такого ніхто не очікував: Макрон здивував своїми планами після 2027 року
Такого ніхто не очікував: Макрон здивував своїми планами після 2027 року

Макрон заявив про намір піти з політики після 2027 року

24 квітня 2026, 08:18
Кравцев Сергей

Якщо раніше вважалося, що президент Франції Еммануель Макрон після того, як залишить свою посаду, намагатиметься обійняти якусь важливу посаду і точно залишитися у світовій політиці, то після нової заяви французького лідера все змінилося. Президент Франції чітко дав зрозуміти, що не планує займатися політикою після закінчення другого терміну в 2027 році. Про це він сказав під час дискусії із учнями франко-кіпрської школи у Нікосії, столиці Кіпру, яку відвідав перед неформальним європейським самітом.

Такого ніхто не очікував: Макрон здивував своїми планами після 2027 року

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

"Я не займався політикою раніше (до президентства – ред.), і не займатимуся нею потім", – заявив Еммануель Макрон.

За його словами, в останній період його другого п'ятирічного терміну найважче було захистити свої досягнення.

Президент Франції пояснив, що свого часу "започаткував політичний рух, а потім пішов на президентську посаду", тому що завжди цікавився життям своєї країни і хотів, щоб його ідеї були реалізовані.

"Але це було для того, і досі залишається, щоб робити речі, які, на мій погляд, не просто корисні. Це боротьба за те, щоб моя країна та наша Європа рухалися вперед і захищали цінності, в які я вірю, тому це питання пристрасті", – зазначив Макрон.

Як відомо, Макрон очолив Францію у травні 2017 року. Він переміг у другому турі виборів. А у квітні 2022-го було переобрано на другий президентський термін.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Еммануель Макрон закликав країни світу об'єднатися навколо нової моделі співпраці, яка не залежить ні від США, ні від Китаю. Про це він заявив під час візиту до Азії, виступаючи перед студентами університету Йонсей у Сеулі, повідомляє Bloomberg.




