Такой боевой авиации еще не было: какую революцию задумала Франция
commentss НОВОСТИ Все новости

Такой боевой авиации еще не было: какую революцию задумала Франция

Французский авиагигант инвестирует $200 млн в ШИ-решения для Rafale и боевых беспилотников

13 января 2026, 13:17
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Французская авиастроительная компания Dassault Aviation объявила о стратегическом партнерстве с оборонной компанией Harmattan AI, специализирующейся на разработках в области искусственного интеллекта. Целью сотрудничества является ускорение внедрения управляемой автономии и ИИ в перспективные боевые авиационные системы. Об этом говорится в официальном прессрелизе Dassault Aviation.

Такой боевой авиации еще не было: какую революцию задумала Франция

Авиация. Фото: из открытых источников

В рамках сделки Dassault возглавила инвестиционный раунд серии B компании Harmattan AI на сумму 200 млн долларов. Вырученные средства планируют направить на расширение использования искусственного интеллекта в боевых миссиях, освоение новых операционных направлений и масштабирование производства систем разведки, перехват вражеских дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

В Dassault отмечают, что Harmattan AI уже участвует в нескольких официальных оборонных программах Франции и Великобритании, связанных с развитием автономных боевых систем. Это делает компанию одним из ключевых игроков на европейском рынке военного ИИ.

Генеральный директор Dassault Aviation Эрик Траппье подчеркнул, что новое партнерство отражает стратегический курс компании на интеграцию высокоуровневой автономии в авиационные платформы следующего поколения. По его словам, сотрудничество с Harmattan AI позволит существенно усилить боевые возможности будущих самолетов и беспилотников.

Ожидается, что решения Harmattan AI будут интегрированы в перспективные системы воздушного боя Dassault, в частности, в программу модернизации истребителя Rafale к стандарту F5 и проекты беспилотных боевых летательных аппаратов UCAS. Основной упор делается на управлении дронами, взаимодействии пилотируемых и беспилотных платформ, а также использовании контролируемого и суверенного искусственного интеллекта в оборонных системах.

Источник: https://www.dassault-aviation.com/en/group/press/press-kits/harmattan-ais-200-million-series-b-led-by-dassault-aviation/
