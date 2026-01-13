Такої бойової авіації ще не було: яку революції задумала Франція

Французька авіабудівна компанія Dassault Aviation оголосила про стратегічне партнерство з оборонною компанією Harmattan AI, що спеціалізується на розробках у сфері штучного інтелекту. Співпраця має на меті прискорити впровадження керованої автономії та ШІ у перспективні бойові авіаційні системи. Про це йдеться в офіційному пресрелізі Dassault Aviation.

У межах угоди Dassault очолила інвестиційний раунд серії B компанії Harmattan AI на суму 200 млн доларів. Отримані кошти планують спрямувати на розширення використання штучного інтелекту у бойових місіях, освоєння нових операційних напрямів та масштабування виробництва систем розвідки, перехоплення ворожих дронів і засобів радіоелектронної боротьби.

У Dassault зазначають, що Harmattan AI вже бере участь у кількох офіційних оборонних програмах Франції та Великої Британії, пов’язаних із розвитком автономних бойових систем. Це робить компанію одним із ключових гравців на європейському ринку військового ШІ.

Генеральний директор Dassault Aviation Ерік Трапп’є наголосив, що нове партнерство відображає стратегічний курс компанії на інтеграцію високорівневої автономії в авіаційні платформи наступного покоління. За його словами, співпраця з Harmattan AI дозволить суттєво посилити бойові можливості майбутніх літаків і безпілотників.

Очікується, що рішення Harmattan AI будуть інтегровані у перспективні системи повітряного бою Dassault, зокрема в програму модернізації винищувача Rafale до стандарту F5 та проєкти безпілотних бойових літальних апаратів UCAS. Основний акцент робиться на управлінні дронами, взаємодії пілотованих і безпілотних платформ, а також використанні контрольованого й суверенного штучного інтелекту в оборонних системах.

