Террор не прекращается: во Франции стреляли в православного священника

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Павел Зинченко
Православный священник греческой национальности был тяжело ранен из обреза в субботу около 16:00 в Лионе. Предполагаемый преступник находится в бегах. Об этом сообщает Le Progrès.
В Лионе ранен православный священник
Источник сообщил, что священник "закрывал свою церковь" во время инцидента. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.
По словам журналиста из Progrès на месте происшествия, к вооруженной полиции, которая все еще были там, присоединились военные. В настоящее время охранный периметр поддерживается. Расследование нападения на этом месте все еще продолжается.
"Следственные мероприятия проходят недалеко от сектора Жан-Масе в 7-м округе Лиона. Силы безопасности и спасения уже там. Избегайте этого района и следуйте инструкциям властей", — сообщило ранее министерство внутренних дел в Twitter.
Инцидент произошел через три дня после нападения на базилику Нотр-Дам-де-л'Ассупшн в Ницце, где три человека были убиты исламистским нападавшим, вооруженным ножом. После теракта в Ницце Эммануэль Макрон объявил о мобилизации от 3000 до 7000 солдат в рамках операции Sentinel по защите культовых сооружений и школ.
Как сообщало издание "Комментарии", полиция продолжает отлавливать подозреваемых в теракте в Ницце.
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