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Главная Новости Мир Франция Никто не избежит наказания: полиция продолжает отлавливать подозреваемых в теракте в Ницце
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Никто не избежит наказания: полиция продолжает отлавливать подозреваемых в теракте в Ницце

Тисячи солдат и полицейских охраняют культовые сооружения и школы Франции

сегодня, 19:06
Автор:

Павел Зинченко

Третий человек был взят под стражу во Франции в связи с нападением с ножом, в результате которого в четверг в Ницце погибли трое человек, сообщил в субботу источник в полиции. На данный момент правительство наращивает усилия по обеспечению безопасности и для предотвращения возможных нападений боевиков. Об этом сообщает Reuters.

Никто не избежит наказания: полиция продолжает отлавливать подозреваемых в теракте в Ницце

Задержания подозреваемых в теракте продолжаются

Напомним, 29 октября нападавший с криком "Аллаху Акбар" обезглавил женщину и убил еще двух человек в церкви в Ницце, что стало вторым смертоносным нападением с ножом во Франции за две недели.

Третий арест произошел в пятницу и последовал за другим в тот же день и предыдущим в четверг, сообщил источник в полиции. Как сообщили источники в судебной системе, по меньшей мере двое из задержанных, в том числе один житель Ниццы, находились под следствием по поводу предполагаемых контактов с нападавшим. Подозреваемый в нападении был тяжело ранен полицией и сейчас находится в больнице в критическом состоянии.

Президент Эммануэль Макрон направил тысячи солдат для защиты таких мест, как культовые сооружения и школы, а правительство предупредило, что могут иметь место другие нападения исламистских боевиков. Нападение в Ницце в день, когда мусульмане отмечают день рождения Пророка Мухаммеда, произошло на фоне растущего гнева мусульман во всем мире по поводу защиты Францией права публиковать карикатуры с изображением пророка.

Как сообщало издание "Комментарии", премьер Франции пообещал беспощадный ответ на теракт в Ницце.


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