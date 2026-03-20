Франция Тревожный сигнал для Украины: какое оружие может перестать передавать Франция
commentss НОВОСТИ Все новости

Тревожный сигнал для Украины: какое оружие может перестать передавать Франция

Дорогие ракеты против дешёвых «Шахедов»: аналитики предупреждают о рисках закупки Rafale на миллиарды евро

20 марта 2026, 07:09
Кравцев Сергей

Во Франции фиксируют стремительное сокращение запасов ракет класса "воздух-воздух" MICA, которые активно применяются для перехвата иранских дронов. Как отмечают аналитики, это уже вызывает обеспокоенность в Париже и может напрямую повлиять на эффективность борьбы с беспилотниками, в том числе в Украине. Об этом сообщает Defense Express. 

Тревожный сигнал для Украины: какое оружие может перестать передавать Франция

Ракета MICA. Фото: из открытых источников

По данным издания, ракеты MICA используются с истребителей Rafale для уничтожения дронов типа "Шахед". В частности, Франция задействовала такие решения, оказывая поддержку Объединённым Арабским Эмиратам в отражении атак Ирана. Для этих задач привлекались около 12 истребителей.

Однако ключевая проблема заключается в неэффективности такого подхода. Ракеты MICA изначально предназначены для воздушного боя на дистанции до 80 километров и являются значительно более дорогими, чем сами дроны. Их массовое использование против дешёвых целей приводит к быстрому истощению запасов и ставит под сомнение экономическую целесообразность.

Эксперты предупреждают: эта ситуация может стать тревожным сигналом для Украины, которая рассматривает возможность закупки Rafale. Потенциальная сделка оценивается в 22,5 млрд евро, и при таких затратах ожидается универсальность вооружения, включая эффективную борьбу с беспилотниками.

При этом Rafale пока не имеют интегрированных бюджетных решений для перехвата дронов. Франция также придерживается политики использования исключительно собственного вооружения, что ранее уже вызывало споры с другими странами.

На этом фоне США предлагают более дешёвые альтернативы, например, адаптированные ракеты APKWS, которые уже применяются для борьбы с дронами, в том числе на F-16, используемых Украиной.

Источник: https://defence-ua.com/weapon_and_tech/jak_frantsija_iz_rafale_opinilas_u_pactsi_defitsitu_raket_proti_shahediv_ta_chomu_tse_poperedzhennja_dlja_ukrajini-22226.html
