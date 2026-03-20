Тривожний сигнал для України: яку зброю може перестати передавати Франція
commentss НОВИНИ Всі новини

Тривожний сигнал для України: яку зброю може перестати передавати Франція

Дорогі ракети проти дешевих «Шахедів»: аналітики попереджають про ризики закупівлі Rafale на мільярди євро

20 березня 2026, 07:09
Кравцев Сергей

У Франції фіксують стрімке скорочення запасів ракет класу "повітря-повітря" MICA, які активно використовуються для перехоплення іранських дронів. Як зазначають аналітики, це вже викликає занепокоєння у Парижі та може безпосередньо вплинути на ефективність боротьби з безпілотниками, зокрема в Україні. Про це повідомляє Defense Express.

Тривожний сигнал для України: яку зброю може перестати передавати Франція

Ракета MICA. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, ракети MICA використовуються з винищувачів Rafale для знищення дронів типу "Шахед". Зокрема, Франція задіяла такі рішення, підтримуючи Об'єднані Арабські Емірати у відбитті атак Ірану. Для цих завдань залучалося близько 12 винищувачів.

Проте ключова проблема полягає у неефективності такого підходу. Ракети MICA спочатку призначені для повітряного бою на дистанції до 80 кілометрів і є значно дорожчими, ніж самі дрони. Їхнє масове використання проти дешевих цілей призводить до швидкого виснаження запасів і ставить під сумнів економічну доцільність.

Експерти попереджають: ця ситуація може стати тривожним сигналом для України, що розглядає можливість закупівлі Rafale. Потенційна угода оцінюється в 22,5 млрд євро, і за таких витрат очікується універсальність озброєння, включаючи ефективну боротьбу з безпілотниками.

При цьому Rafale поки що не мають інтегрованих бюджетних рішень для перехоплення дронів. Франція також дотримується політики використання виключно власного озброєння, що раніше викликало суперечки з іншими країнами.

На цьому фоні США пропонують дешевші альтернативи, наприклад, адаптовані ракети APKWS, які вже застосовуються для боротьби з дронами, у тому числі на F-16, які використовуються Україною.

Джерело: https://defence-ua.com/weapon_and_tech/jak_frantsija_iz_rafale_opinilas_u_pactsi_defitsitu_raket_proti_shahediv_ta_chomu_tse_poperedzhennja_dlja_ukrajini-22226.html
