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Главная Новости Мир Франция Тысячи людей ищут похищенную медсестру во Франции
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Тысячи людей ищут похищенную медсестру во Франции

Масштабная компания по поиску пропавшей медсестры во Франции набирает обороты

сегодня, 18:33
Автор:

Татьяна Лозовенко

Больше тысячи местных жителей в городе Тарне, Франция, ищут похищенную медсестру, которая внезапно пропала. Полиция начала масштабную кампанию по поиску матери, попросив помощи сотен волонтеров. Как пишет Figaro, поиски увенчались "успехом": волонтеры нашли нож вместе с ее личными вещами на стадионе. 

Тысячи людей ищут похищенную медсестру во Франции

Фото: Figaro

Сем дней назад, как 33-летняя медсестра Дельфина исчезла из своего дома в Каньяк-ле-Мин, городке с населением 2500 человек, расположенном примерно в десяти километрах к северу от Альби. В городе стартовало крупное расследование, к которому подключены больше тысячи человек для поисков. 

"Мы много чего нашли. Очевидно, потому что искала тысяча человек", — сказал подполковник Тьерри Блонде.

"Все, что найдено, было конфисковано и опечатано, и требует времени для изучения ", — добавил он. 

Как пишет издание, полиция обратилась к ним в понедельник, чтобы привлечь еще людей для расширения территории поиска. Правоохранители открыли дело о похищении человека.

"Это сельская местность с множеством водоемов, лесов, долин... Пространства огромные. Это займет время. И погода не благоприятная. Условия тяжелые", — поясняет заместитель командира изданию.

Напомним, вчера стало известно, что мужа и жену во Франции арестовали за изнасилование младенца, который, как следствие, погиб.

Ранее "Комментарии" сообщали, что под Одессой дети устроили стычку с огнестрельным оружие. Одного из мальчиков доставили в больницу  с пулей в голове. Всего на месте происшествия обнаружили 17 гильз. Их привлекут к ответственности за хулиганство.



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Источник: https://www.lefigaro.fr/faits-divers/toujours-aucune-nouvelle-de-la-disparue-du-tarn-20201221
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