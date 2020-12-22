Муж и жена арестованы за изнасилование младенца, который погиб

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Татьяна Лозовенко
Муж и жена подозреваются в изнасиловании и убийстве своей полуторамесячной дочери, недалеко от Эвре, Франция. Их заключили под стражу за изнасилование, которое привело к смерти. Как сообщили сегодня, 22 декабря, источники издания Le Figaro.
Фото: из открытых источников
Подробная информация об инциденте должная бытья объявлена полицией сегодня, как пишет издание.
Мужчине 36 лет, женщине 34 года. В ходе слушаний следователям объяснили, что ребенок упал. Как сообщили медики, у девочки остановилось сердце.
Остальным детям по 2-3 года. Вскрытие тела ребенка должно состояться во вторник. Руанское агентство SRPJ и полицейский участок Вернона начали расследование.
Напомним, 13 летняя девочка с ножом во Франции угрожала "спустить шкуру с учителя", когда та выйдет из класса после урока. Преподаватель вызвала полицию, которая обнаружила нож в сумку девочки ее исключили из школы, не дав закончить семестр.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в Британии судили водителей грузовика, из-за которых 39 мигрантов задохнулись в грузовом отсеке. Они заплатили за поездку из Вьетнама в Великобританию по 13 тысяч долларов. Британия объявила траур после инцидента.
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