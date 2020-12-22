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Муж и жена арестованы за изнасилование младенца, который погиб

У девочки остановилось сердце

сегодня, 15:05
Автор:

Татьяна Лозовенко

Муж и жена подозреваются в изнасиловании и убийстве своей полуторамесячной дочери, недалеко от Эвре, Франция. Их заключили под стражу за изнасилование, которое привело к смерти. Как сообщили сегодня, 22 декабря, источники издания Le Figaro.

Муж и жена арестованы за изнасилование младенца, который погиб

Фото: из открытых источников

"Пара была заключена под стражу в воскресенье после смерти полуторамесячного младенца, который, согласно первым данным расследования, подвергся физическому и сексуальному насилию", — сказал Доминик Пуэчмайль, прокурор Эвре.

Подробная информация об инциденте должная бытья объявлена полицией сегодня, как пишет издание. 

Мужчине 36 лет, женщине 34 года. В ходе слушаний следователям объяснили, что ребенок упал. Как сообщили медики, у девочки остановилось сердце.

"Девочку обнаружили в синяках на ногах и большим разрывом ануса", — сказал источник издания, добавив, что в отношении двух других детей пары не было случаев насилия.

Остальным детям по 2-3 года. Вскрытие тела ребенка должно состояться во вторник. Руанское агентство SRPJ и полицейский участок Вернона начали расследование. 

Напомним, 13 летняя девочка с ножом во Франции угрожала "спустить шкуру с учителя", когда та выйдет из класса после урока. Преподаватель вызвала полицию, которая обнаружила нож в сумку девочки ее исключили из школы, не дав закончить семестр. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Британии судили водителей грузовика, из-за которых 39 мигрантов задохнулись в грузовом отсеке. Они заплатили за поездку из Вьетнама в Великобританию по 13 тысяч долларов.  Британия объявила траур после инцидента. 


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Источник: https://www.lefigaro.fr/flash-actu/eure-un-couple-soupconne-d-avoir-viole-et-tue-son-bebe-de-six-semaines-20201222
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