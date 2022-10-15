У берегов Франции заметили российскую подлодку

В октябре военные силы Франции сообщили, что заметили подлодку Российской Федерации в Бискайском заливе близ французского побережья. Чем занимались россияне у берегов Франции неизвестно. Об инциденте сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ВМС Франции.

Подводная лодка "Новороссийск". Фото с открытых источников

По сообщению французских служб инцидент с российской подлодкой произошел еще в сентябре.

"В сентябре фрегат "Нормандия" сопровождала российскую подлодку в Бискайском заливе", — написали ВМС Франции в Twitter.

Они также опубликовали запись вывода российского судна из европейских вод совместно с кораблями Испании и Великобритании.

По сообщению французских СМИ событие произошло 29 сентября в 100 км от побережья Франции. Подлодку удалось зафиксировать из-за того, что она поднялась на поверхность. Неизвестно случилось ли это из-за технических проблем россиян, или это определенное демонстрационное проявление военных РФ, заявляет французское издание Le Telegramme.

По данным МВД Франции нарушителем оказалась подлодка с названием "Новороссийск", принадлежащая Черноморскому флоту РФ. Техника сошла в море в 2014 году и является одной из серии из шести подлодок проекта 636 "Варшавянка".

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