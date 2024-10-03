У Франции появились сомнения относительно финпомощи ЕС Украине: что предлагает Париж

Франция выступила с инициативой ограничить полномочия Европейской комиссии в распределении средств для Украины, предложив усилить контроль со стороны национальных столиц и Европейского парламента. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание "Politico".

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Отмечается, что на прошедшей встрече дипломатов ЕС Франция поддержала идею о введении более строгих мер контроля над распределением кредита в размере 35 миллиардов евро, который Брюссель планирует предоставить Украине в ближайшие недели.

Предполагается, что это решение позволит сделать процесс финансовой помощи более прозрачным и управляемым на уровне отдельных государств-членов Европейского Союза.

Стоит отметить, в июне лидеры стран G7 дали свое согласие на то, чтобы предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, который планируется погашать за счет доходов от замороженных российских активов.

Ранее ряд СМИ уже сообщал, что ЕС готовится к выделению нового пакета финансирования к концу года, независимо от участия США. Такие меры предпринимаются в условиях опасений Брюсселя, что Венгрия может воспрепятствовать предоставлению гарантий, необходимых для участия США в программе заморозки активов. Окончательная сумма может составлять от 20 до 40 миллиардов евро и будет определена Европейской комиссией после консультаций с государствами-членами.

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