У Макрона есть план, как повлиять на Путина: чей поддержкой хочет заручиться

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается углубить свою личную связь с лидером Китая Си Цзиньпинем. На новий этап отношения между двумя странами могут выйти после визита главы КНР во Францию. В частности, лидер французов рассчитывает, что сможет убедить Си повлиять на главу Кремля Владимира Путина по поводу войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет агентство "Bloomberg", со ссылкой на источники.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Отмечается, что китайский лидер Си Цзиньпин впервые за пять лет едет в Европейский Союз с уведомлением о том, что Пекин предлагает гораздо больше экономических возможностей для ЕС, чем США готовы принять.

Си Цзиньпин начнет свою пятидневную поездку во Францию, Сербию и Венгрию 5 мая. Эти страны стремятся получить инвестиции из Китая, несмотря на ряд расследований ЕС по промышленной политике Пекина и предупреждениям официальных лиц в Вашингтоне по рискам.

Макрон стремится углубить свою личную связь с Си во время двухдневного визита во Францию, поскольку хочет, чтобы китайский лидер призвал Путина прекратить войну России против Украины, рассказали источники, знакомые с планами французского президента.

По их словам, Макрон также стремится привлечь китайские средства во французский сектор аккумуляторов для электромобилей.

Макрон примет Си на ужине в Елисейском дворце в Париже, где, по словам источников, в меню может быть французский коньяк, подлежащий антидемпинговому расследованию в Пекине.

Затем Макрон пригласит своего китайского коллегу в уголок Пиренейских гор, где президент Франции посещал свою бабушку в детстве, добавили источники.

Визит Си Цзиньпина в Европу состоится несколько недель спустя после того, как министр финансов США Джанет Йеллен предупредила лидеров Коммунистической партии в Пекине, что избыток мощностей Китая является проблемой для мира. Несколько дней спустя это сообщение повторил канцлер Германии Олаф Шольц.

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