logo

BTC/USD

63186.29

ETH/USD

3160.39

LTC/USD

82.97

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

42.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция У Макрона есть план, как повлиять на Путина: чей поддержкой хочет заручиться
commentss НОВОСТИ Все новости

У Макрона есть план, как повлиять на Путина: чей поддержкой хочет заручиться

По информации Bloomberg, Макрон строит более тесные отношения с Си и надеется, что это ему поможет для урегулирования войны в Украине

сегодня, 10:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается углубить свою личную связь с лидером Китая Си Цзиньпинем. На новий этап отношения между двумя странами могут выйти после визита главы КНР во Францию. В частности, лидер французов рассчитывает, что сможет убедить Си повлиять на главу Кремля Владимира Путина по поводу войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет агентство "Bloomberg", со ссылкой на источники.

У Макрона есть план, как повлиять на Путина: чей поддержкой хочет заручиться

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Отмечается, что китайский лидер Си Цзиньпин впервые за пять лет едет в Европейский Союз с уведомлением о том, что Пекин предлагает гораздо больше экономических возможностей для ЕС, чем США готовы принять.

Си Цзиньпин начнет свою пятидневную поездку во Францию, Сербию и Венгрию 5 мая. Эти страны стремятся получить инвестиции из Китая, несмотря на ряд расследований ЕС по промышленной политике Пекина и предупреждениям официальных лиц в Вашингтоне по рискам.

Макрон стремится углубить свою личную связь с Си во время двухдневного визита во Францию, поскольку хочет, чтобы китайский лидер призвал Путина прекратить войну России против Украины, рассказали источники, знакомые с планами французского президента.

По их словам, Макрон также стремится привлечь китайские средства во французский сектор аккумуляторов для электромобилей.

Макрон примет Си на ужине в Елисейском дворце в Париже, где, по словам источников, в меню может быть французский коньяк, подлежащий антидемпинговому расследованию в Пекине.

Затем Макрон пригласит своего китайского коллегу в уголок Пиренейских гор, где президент Франции посещал свою бабушку в детстве, добавили источники.

Визит Си Цзиньпина в Европу состоится несколько недель спустя после того, как министр финансов США Джанет Йеллен предупредила лидеров Коммунистической партии в Пекине, что избыток мощностей Китая является проблемой для мира. Несколько дней спустя это сообщение повторил канцлер Германии Олаф Шольц.

Читайте также на портале "Комментарии" — СМИ узнали, зачем на самом деле Си Цзиньпин едет в Европу.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-29/china-president-xi-to-visit-france-serbia-hungary-in-eu-charm-offensive
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости