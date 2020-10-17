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Учителя во Франции обезглавил уроженец Москвы

Французская полиция еще проверяет информацию

сегодня, 08:29
Автор:

Татьяна Веремеева

Французская полиция сообщает, что удалось установить личность застреленного мужчины, который перед этим обезглавил учителя недалеко от Парижа. По данным Telegram-канала Baza им оказался 18-летний Абдулак Анзоров.

Учителя во Франции обезглавил уроженец Москвы

В свою очередь российское консульство подтвердило, что речь идет об уроженце Москвы. Эту информацию французская полиция ещё проверяет.

Напомним, во Франции преподавателя истории и географии обезглавили за то, что тот демонстрировал ученикам карикатурные изображения на пророка Мухаммеда. Происшествие случилось недалеко от Парижа, в городе Конфлан-Сент-Онорион. Известно, что на линию спасения поступил звонок с просьбой о прибытии правоохранителей на место преступления. В одном из домов города полицейские обнаружили обезглавленный труп, а также неизвестного с кухонным ножом. При попытке побега его застрелили. Отмечается, действовать по-другому стражи порядка не могли, т.к. на застреленном был надет жилет со взрывчаткой. По предварительной информации, полиция застрелила родственника одного из учеников школы, где преподавал обезглавленный учитель.


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