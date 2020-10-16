За демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда лишился головы - во Франции обезглавили учителя истории

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Дмитрий Симоненко
Во Франции преподавателя
истории и географии обезглавили за то, что тот демонстрировал ученикам
карикатурные изображения на пророка Мухаммеда от журнала Charlie Hebdo. Об этом
сообщает Le Parisien.
Источник: Le Parisien
Происшествие
случилось недалеко от Парижа, в городе Конфлан-Сент-Онорион. Известно, что на
линию спасения поступил звонок с просьбой о прибытии правоохранителей на место
преступления. В одном из домов города полицейские обнаружили обезглавленный
труп, а также неизвестного с кухонным ножом. При попытке побега его застрелили.
Отмечается, действовать по-другому стражи порядка не могли, т.к. на
застреленном был надет жилет со взрывчаткой.
По
предварительной информации, полиция застрелила родственника одного из учеников
школы, где преподавал обезглавленный учитель. Им оказался 48-летний гражданин Алжира,
который пришел в бешенство от того, что убитый им преподаватель показал детям
карикатурные изображения на пророка Мухаммеда.
Известно,
что это уже второе нападение за три недели, совершенное на религиозной почве. Так,
в конце сентября у бывшего офиса сатирического журнала Charlie Hebdo ранили
двух людей. Этот случай также был связан с терроризмом. Он произошел на фоне
судебного процесса над обвиняемыми по делу о террористической атаке на Charlie
Hebdo в 2015 году, в результате которого погибло 17 сотрудников издания. После теракта
в Charlie Hebdo заявили, что больше не будут публиковать подобных изображений, но
за несколько дней до суда над участниками теракта слова не сдержали. После
этого изданию снова угрожали.
"Комментарии"
сообщали о том, что в России 18-летний парень обстрелял автобус: четыре человека погибли.
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