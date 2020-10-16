За демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда лишился головы - во Франции обезглавили учителя истории

Во Франции преподавателя истории и географии обезглавили за то, что тот демонстрировал ученикам карикатурные изображения на пророка Мухаммеда от журнала Charlie Hebdo. Об этом сообщает Le Parisien.

Источник: Le Parisien

Происшествие случилось недалеко от Парижа, в городе Конфлан-Сент-Онорион. Известно, что на линию спасения поступил звонок с просьбой о прибытии правоохранителей на место преступления. В одном из домов города полицейские обнаружили обезглавленный труп, а также неизвестного с кухонным ножом. При попытке побега его застрелили. Отмечается, действовать по-другому стражи порядка не могли, т.к. на застреленном был надет жилет со взрывчаткой.

По предварительной информации, полиция застрелила родственника одного из учеников школы, где преподавал обезглавленный учитель. Им оказался 48-летний гражданин Алжира, который пришел в бешенство от того, что убитый им преподаватель показал детям карикатурные изображения на пророка Мухаммеда.

Известно, что это уже второе нападение за три недели, совершенное на религиозной почве. Так, в конце сентября у бывшего офиса сатирического журнала Charlie Hebdo ранили двух людей. Этот случай также был связан с терроризмом. Он произошел на фоне судебного процесса над обвиняемыми по делу о террористической атаке на Charlie Hebdo в 2015 году, в результате которого погибло 17 сотрудников издания. После теракта в Charlie Hebdo заявили, что больше не будут публиковать подобных изображений, но за несколько дней до суда над участниками теракта слова не сдержали. После этого изданию снова угрожали.

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