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Уменьшение помощи Украине: Кремль взялся за Францию

РФ пытается рассорить французских политиков

30 декабря 2023, 21:49
Автор:
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Марьян Ощановский
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Администрация президента РФ поручила российским политтехнологам рассорить французских политиков. Таким образом, Кремль хочет достичь уменьшения финансовой и военной помощи Украине со стороны Франции. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на полученные от одной из европейских спецслужб кремлевские документы, передает портал "Комментарии".

Уменьшение помощи Украине: Кремль взялся за Францию

Франция остается одним из ключевых союзников Украины. Фото из открытых источников

По информации газеты, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко дал задачу российским политтехнологам, приближенным к Кремлю, разработать план, как через социальные сети и французских политических деятелей, лидеров общественного мнения и активистов рассорить между собой ключевых французских политиков.

Отмечается, что подготовленные тезисы кремлевских политтехнологов дали ограниченный результат. Их провокации не вызвали резонанс в политических кругах Франции, а позиции президента страны Эмманюэля Макрона, поддерживаемого большинством французов, не пошатнулись.

В то же время директор Французского института международных отношений Томас Гомар рассказал, что видимость пророссийских ботов в социальных сетях растет. В частности, они частично способствуют росту рейтингов ультраправых французских партий, благосклонно относящихся к Кремлю.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с 2024 года граждане Украины, проживающие на временно оккупированных территориях, не смогут получить медицинскую помощь. С 1 января помощь в оккупации можно получить только при наличии обязательного российского медицинского страхования. Соответствующее страхование могут получить лица, имеющие паспорт РФ. При получении паспорта РФ оккупанты заставляют украинцев писать отказ от украинского гражданства, хотя это не обязательная процедура даже по законодательству РФ. То есть россияне хотят юридически изменить демографический состав регионов, что является признаком геноцида.



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Источник: https://www.washingtonpost.com/?reload=true&itid=force_refresh&_=1703966044186
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