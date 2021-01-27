Уникальная операция: во Франции мужчине пересадили руки (ВИДЕО)

Первая в мире операция по пересадке рук успешно прошла во Франции, городе Лион. Счастливчиком, получившим уникальную возможность буквально начать новую жизнь, стал исландец Феликс Гретарссон. Об этом информирует издание The Guardian.

Первая в мире операция по трансплантации рук и плеч была проведена Феликсу Гретарссону - фото:

Медики сообщили, что 48-летнему гражданину Исландии была проведена операция по трансплантации обеих рук и плеч. На данный момент мужчина уже идет на поправку. Однако сказать, насколько сейчас его руки подвижны, врачи пока не могут. Прошло еще слишком мало времени после невероятно сложной операции.

"Если он сможет вернуть себе возможность активно сгибать локоть, это изменит его жизнь", — отметил Арам Газарян, ведущий хирург операции.

История этого пациента началась еще 20 лет назад. 12 января 1998 года электрик Гретарссон работал на высоковольтной линии электропередачи, когда скачок напряжения в 11000 вольт обжег его руки и буквально отбросил его на ледяную землю. После случившегося у него были множественные переломы и внутренние травмы. Мужчина впал в кому на три месяца. Во время этого медикам пришлось ампутировать ему обе руки. Также, ему была проведена операция по пересадке печени.

Супруга Феликса Гретарссона отметила, что самой большой мечтой её мужа была пересадка рук. По её словам, она сама никогда не считала, что эта операция ему необходима. Чтобы найти доноров, пришлось потратить очень много лет. Плюс ко всему, операция была очень сложная. Но, его мечте всё же біло суждено сбыться.

Сообщается, что операции по трансплантации конечностей принимали участие около 50 медработников. Вскоре на YouTube-канале больниці появилось видео с палаты Феликса.



Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что во Львове умер мужчина, которому успешно пересадили сердце. Медики назвали причину трагической смерти.





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