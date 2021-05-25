В Диснейленде начнут продавать самый дорогой сэндвич в мире: цена и состав

В меню одного из ресторанов Диснейленда появится огромный сэндвич, который станет самым дорогим во всем мире. Его планируют включить в меню на курорте Анахайм, в штате Калифорния, пишет "УНИАН", ссылаясь на Insider.

В Диснейленде начнут продавать самый дорогой сэндвич в мире - фото из открытых источников

Сэндвич будет стоить 99,99 долл, при этом он будет рассчитан на шесть-восемь человек. Стоимость из расчета на одного человека составит 14,99 долл. В состав блюда будет входить салями, ветчина, руккола, вяленые томаты, сыр проволоне и соус маринара. Подавать сэндвич планируют на обжаренной фокачче.

Также отмечается, что интерьер самого ресторана, где будут подавать блюдо, выполнят по мотивам фильма "Человек-муравей и Оса".

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