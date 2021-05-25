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В Диснейленде начнут продавать самый дорогой сэндвич в мире: цена и состав

Интерьер самого ресторана, где будут подавать блюдо, создадут по мотивам фильма "Человек-муравей и Оса"

сегодня, 12:48
Автор:

Елизавета Черных

В меню одного из ресторанов Диснейленда появится огромный сэндвич, который станет самым дорогим во всем мире. Его планируют включить в меню на курорте Анахайм, в штате Калифорния, пишет "УНИАН", ссылаясь на Insider.

В Диснейленде начнут продавать самый дорогой сэндвич в мире: цена и состав

В Диснейленде начнут продавать самый дорогой сэндвич в мире - фото из открытых источников

Сэндвич будет стоить 99,99 долл, при этом он будет рассчитан на шесть-восемь человек. Стоимость из расчета на одного человека составит 14,99 долл. В состав блюда будет входить салями, ветчина, руккола, вяленые томаты, сыр проволоне и соус маринара. Подавать сэндвич планируют на обжаренной фокачче.  

Также отмечается, что интерьер самого ресторана, где будут подавать блюдо, выполнят по мотивам фильма "Человек-муравей и Оса". 

Ранее портал "Комментарии" писал, что  завтрак — самый важный прием пищи, потому что он заряжает нас энергий и дарит заряд бодрости. Но завтрак должен быть не только вкусным, но и питательным. Многие люди привыкли утром есть бутерброды с колбасой, но полезно ли это? Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что завтрак должен быть правильно сбалансированным, чтобы организм получил витамины и ценные вещества. И бутерброды с колбасой, увы, не относятся к таким продуктам. Дело в том, что в колбасе и ветчине содержится много вредных жиров и опасных компонентов, в частности консерванты и красители, а в составе белого хлеба есть глютен, который может навредить работе пищеварительной системе и спровоцировать проблемы с гормональной системой.

В материале нашего издания также можно прочитать, что для большинства людей бутерброд – это идеальный вариант быстрого перекуса. Диетолог Светлана Фус рассказала, как не отказываться от такого лакомства и сделать его максимально полезным. Потому что бутерброды "з сыром или колбасой" являются не совсем полезными для здоровья. 



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Источник: https://www.unian.net/world/99-99-v-disneylende-nachnut-prodavat-samyy-dorogoy-sendvich-v-mire-novosti-mira-11431669.html
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