В ЕС допустили размещения сил в Украине: кто поддержал идею

Европа продолжает обсуждать план победы президента Владимира Зеленского. В частности, Париж подчеркнул важность рассмотрения вопроса размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает "TF1".

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Фото: из открытых источников

"Пришло время заняться вопросом обычного сдерживания, которое поможет помешать новой российской агрессии", — отметил Лекорню.

Глава Минобороны Франции считает, что этот шаг является частью "политического пути", который потребует длительной поддержки Украины.

"План победы Зеленского — это начало политической ответственности, которую мы должны взять на себя, помогая Украине в долгосрочной перспективе", — отметил Лекорню.

Он подчеркнул важность обеспечения сдерживания как средства противодействия возможным будущим угрозам со стороны России.

Лекорню также положительно оценил некоторые пункты плана президента Украины, назвав их "интересными".

"Этот вопрос заслуживает детального изучения", — добавил он, подчеркивая, что со стороны Киева в последнее время наблюдается "разворот к военно-политической риторике".

По мнению министра, Украина демонстрирует готовность к политическим действиям, хотя "когда-то она снова будет говорить с Россией".

Одним из ключевых моментов плана Зеленского является возвращение всех территорий, захваченных Россией.

"Сложность момента заключается в необходимости принять новый баланс сил", — подытожил Лекорню.

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