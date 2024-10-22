В ЕС допустили размещения сил в Украине: кто поддержал идею

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Кравцев Сергей
Европа продолжает обсуждать план победы президента Владимира Зеленского. В частности, Париж подчеркнул важность рассмотрения вопроса размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает "TF1".
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Фото: из открытых источников
Глава Минобороны Франции считает, что этот шаг является частью "политического пути", который потребует длительной поддержки Украины.
Он подчеркнул важность обеспечения сдерживания как средства противодействия возможным будущим угрозам со стороны России.
Лекорню также положительно оценил некоторые пункты плана президента Украины, назвав их "интересными".
По мнению министра, Украина демонстрирует готовность к политическим действиям, хотя "когда-то она снова будет говорить с Россией".
Одним из ключевых моментов плана Зеленского является возвращение всех территорий, захваченных Россией.
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