Франция озвучила официальную позицию: поддержит ли Париж план победы Украины

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Кравцев Сергей
Франция поддерживает план победы Украины на войне с Россией. Париж готов продолжать помогать Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Фото: из открытых источников
Он подчеркнул, что Франция поддерживает украинский план не только в военной сфере, но готова оказывать поддержку в гражданской и экономической отраслях. Барро добавил, что Франция поддерживает Украину, когда решит начать переговоры о мире.
В свою очередь глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Франция поддерживает план победы и продвигает его.
Читайте также на портале "Комментарии" — большинство лидеров Евросоюза поддержали украинский план победы. Украина и европейские партнеры будут работать над ним. Такое заявление по итогам участия в заседании Евросовета сделал президент Владимир Зеленский.
Также издание "Комментарии" сообщало – не все гладко: Дональд Туск признался, как на самом деле ЕС отреагировал на план победы Зеленского.
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