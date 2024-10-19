Франция озвучила официальную позицию: поддержит ли Париж план победы Украины

Франция поддерживает план победы Украины на войне с Россией. Париж готов продолжать помогать Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Фото: из открытых источников

"Мы поддерживаем план победы, потому что уже в течение тысячи дней (войны, — ред.) мы рядом с Украиной и прилагаем необходимые усилия", — сказал французский министр.

Он подчеркнул, что Франция поддерживает украинский план не только в военной сфере, но готова оказывать поддержку в гражданской и экономической отраслях. Барро добавил, что Франция поддерживает Украину, когда решит начать переговоры о мире.

В свою очередь глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Франция поддерживает план победы и продвигает его.

"У нас был разговор тет-а-тет, где мы с господином министром иностранных дел обменялись мнениями относительно дополнительных шагов для практического воплощения плана победы Зеленского. Господин министр тоже проинформировал меня о результатах заседания в формате "четверки", которое недавно состоялось в Германии. Будущая имплементация, реализация и наполнение плана победы был одним из главных вопросов", — прокомментировал Андрей Сибига.

Читайте также на портале "Комментарии" — большинство лидеров Евросоюза поддержали украинский план победы. Украина и европейские партнеры будут работать над ним. Такое заявление по итогам участия в заседании Евросовета сделал президент Владимир Зеленский.

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