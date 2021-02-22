В мире создали маску, которая уничтожает коронавирус: как выглядит и сколько стоит

Во Франции разработали уникальную маску, которая способна уничтожать различные виды вирусов. В их список попал также и COVID-19. Об этом информирует ежемесячная французская газета The Connexion.

Уникальная маска была создана во Франции - фото: из открытых источников

Необычную маску, которая содержит специальный внешний слой, убивающий коронавирус, представил медицинский стартап BioSerenit. Разработчики отмечают, что достаточно менее пяти минут, чтобы маска обеспечила человеку полную защиту. Она способна защитить на 99,9% от различных вирусов.

Как будет выглядеть такая маска?

Разработчики представили изображение новой уникальной маски, способной бороться с коронавирусом. В настоящее время производятся две модели масок — одна с сертификатом FFP2, а вторая — хирургическая версия, сертификация которой ожидается 22 февраля.





Как "работает" маска?

Исследователи создали многослойное защитное покрытие для лица, способное "фильтровать и обеззараживать", придавая маске общую "способность блокировать и убивать вирус". Слои включают блокатор капель снаружи, за ним следует слой фильтрации и обеззараживания, еще один фильтр и последний слой внутренней защиты.

Цена

Маски, которые будут производиться на заводе в Труа, будут продаваться по розничной цене 1,49 евро. Маски для медицинских работников будут продаваться по цене 0,44 евро. Обе маски будут доступны общественности после того, как они будут впервые предоставлены.

Срок использования

Стоит отметить, что данная маска является одноразовой. Исследования показали, что маска может использоваться на протяжении четырех часов. После этого её, как и обычную медицинскую маску, следует заменить.

Напомним, сайт "Комментарии" ранее сообщал о том, что Pfizer сделала сенсационное заявление о своей вакцине от коронавируса, а также о продукте, который помогает организму после COVID-19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!