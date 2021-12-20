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В Новой Зеландии смерть мужчины связывают с побочными эффектами вакцины

В Новой Зеландии мужчина умер от миокардита спустя пару недель после вакцинации

сегодня, 09:47
Автор:

Козлова Альбіна
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В Новой Зеландии смерть молодого парня от миокрадита связывают с побочными эффектами от вакцины против COVID-19. Сообщается, что 26-летний житель получил одну дозу вакцины Pfizer Inc (PFE.N). Об этом пишет Reuters.

В Новой Зеландии смерть мужчины связывают с побочными эффектами вакцины

Ученые назвали симптомы инфицирования Омикроном, фото из открытых источников

У покойного обнаружен миокардит. Известно, что он был вакцинирован одной дозой. По информации Совета по мониторингу безопасности вакцин против COVID-19, миокардит, вероятно, был вызван вакцинацией больного. Пациент не лечился от миокардита и умер через две недели после первой дозы.

Пресс-секретарь Pfizer говорит, что они знают о смерти в Новой Зеландии. Там подчеркнули, что все же риски побочных эффектов в виде миокрадита незначительны. По информации совета по безопасности вакцин, преимущества вакцинации значительно превышают риски.

В августе умерла вакцинированная женщина, ее смерть также связывали с редким побочным эффектом от вакцины. Совет по безопасности вакцин Новой Зеландии также сообщил, что еще два человека, в том числе 13-летний парень, скончались от возможного миокардита после вакцинации. Однако пока проводят дополнительные исследования, прежде чем связывать смерть ребенка с вакциной.

Как сообщал портал "Комментарии", новый штамм коронавируса Омикрон уже в Украине. Об этом известно из исследования, проведенного в лаборатории Центра общественного здоровья Украины. Симптомы инфицирования Омикроном у пациентов: першение в горле, сухой кашель, чувство сильной усталости, боли в мышцах и значительная потливость ночью. У больных нет таких симптомов, которые вызывает штамм Дельта, а именно: потери вкуса и обоняния.


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Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/new-zealand-links-26-year-old-mans-death-pfizer-covid-19-vaccine-2021-12-20/
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