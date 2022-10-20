В одной из европейских стран заканчивается топливо на станциях для заправки автомобилей

На этой неделе на трассе Брюссель – Страсбург возникли проблемы из-за дефицита топлива на станциях заправки. В значительной степени бензина не было с французской стороны дороги. Европарламент предостерегает депутатов о возможных трудностях на маршруте.

Забросилось топливо на автостанции. Фото из открытых источников

Столицей Европейского Союза фактически является Брюссель, Бельгия, но Европарламент расположен в Страсбурге, Франция. Именно поэтому депутаты часто преодолевают маршрут более 450 км к месту своей работы.



Европарламент в специальном разосланном письме предупредил депутатов Европарламента о проблемах с поставкой автозаправочных станций из-за забастовки на нефтеперерабатывающих заводах во Франции. К примеру, 17 октября на станциях вдоль дороги из Люксембурга в Страсбург не было газа.



Многие политики ЕС критикуют такие поездки, ведь это приводит к значительным расходам, которые достигают миллионов евро. Но место нахождения Европарламента закреплено в договоре ЕС, кроме того, Франция не хочет соглашаться на изменения. Для Франции евродепутаты платят за топливо, гостиницы, еду и другие вещи, которыми они пользуются во время своих путешествий и проживания в Страсбурге.



Также такие поездки образуют значительные пробки. 17 октября посол Эстонии в ЕС Айво Орав опубликовал фото из поездки на встречу министров иностранных дел в Люксембурге. Но по его словам, шансов попасть на встречу так и появилось, из-за больших пробок.

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