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В Париже наводнение: как выглядит французская Венеция (ФОТО, ВИДЕО)

Несмотря на наводнения, парижские владельцы барж не обеспокоены ситуацией

сегодня, 17:25
Автор:

Вечканова Елена

Начало февраля для жителей Парижа ознаменовалось значительными наводнениями. Столицу Франции сильно подтопило после затяжных осадков, которые щедро "поливали" регионы Марна и Иль-де-Франс, сообщает местное издание Le Parisien.

В Париже наводнение: как выглядит французская Венеция (ФОТО, ВИДЕО)

В Париже Сена вышла из берегов. Фото: leparisien

В регионах, через которые протекает главная водная артерия страны — река Сена, уже объявлено желтый уровень безопасности, а в некоторых даже красный. Вода заливает дома, дороги, размывает насыпи грунта. Представители власти были вынуждены закрыть несколько мест парижской набережной для прохода, ведь есть опасность затопления.

Сейчас воды Сены поднялись на более чем 3 метра. В целом же предполагается, что уровень реки достигнет отметки 4,5 метра.

Впрочем, это не столь трагично, как могло бы показаться. В 2018 году Париж пережил более страшное наводнение — тогда вода в Сене поднялась почти на 6 метров.

В то же время, следует отметить, что не только Париж страдает от природного катаклизма. Так, на севере Франции в водах реки Самбра утонул 70-летний мужчина. Спасатели пытались его реанимировать, однако уже было поздно. Сообщений о погибших во французской столице пока не было.

В Париже наводнение: как выглядит французская Венеция (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2
В Париже наводнение: как выглядит французская Венеция (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3
В Париже наводнение: как выглядит французская Венеция (ФОТО, ВИДЕО) - фото 4

Между тем парижане, имеющие баржи на Сене, совсем не обеспокоены повышением уровня воды. 77-летний Жерар, который живет в водоплавающем домике почти 25 лет, говорит, что нынешнее наводнение — не самое страшное, которое он видел при жизни. Эвакуироваться мужчина пока не собирается.

А пока во Франции, кажется, погода похожа на типичную для Украины весну, в Харькове сурок Тимка "предсказал", когда же в страну придет долгожданное тепло.

Также на портале можно узнать подробности другой чрезвычайной ситуации, произошедшей значительно ближе к нам — в Николаевской области мужчина с топором устроил поджог на территории гипермаркета "Эпицентр".


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Источник: https://www.leparisien.fr/paris-75/paris-la-seine-monte-les-penichards-restent-sereins-01-02-2021-8422493.php
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