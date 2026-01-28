logo

В Париже неизвестные оставили сообщение Путину на стенах галереи, где работает его дочь (ФОТО)
В Париже неизвестные оставили сообщение Путину на стенах галереи, где работает его дочь (ФОТО)

В центре Парижа неизвестные оставили антипутинские граффити на галерее, где работает Елизавета Кривоногих.

28 января 2026, 12:57
В Париже неизвестные оставили антипутинские надписи на стенах художественной галереи Galerie L, где уже несколько месяцев работает Елизавета Кривоногих. Эту девушку журналистские расследования называют вероятной внебрачной дочерью Владимира Путина.

В Париже неизвестные оставили сообщение Путину на стенах галереи, где работает его дочь (ФОТО)

Дочь Путина Елизавета Кривоногих. Фото из открытых источников

Как сообщает Paris Match, граффити появились в ночь на 27 января на фасаде здания. Они прямо адресовались главе Кремля и России в целом. Среди надписей на английском языке были "Путин убийца", "Смерть Путину" и нецензурные призывы.

В Париже неизвестные оставили сообщение Путину на стенах галереи, где работает его дочь (ФОТО) - фото 2

В Париже разрисовали галерею, где работает дочь Путина

В Париже неизвестные оставили сообщение Путину на стенах галереи, где работает его дочь (ФОТО) - фото 2

Антипутинские граффити на галерее, где работает Елизавета Кривоногих

В Париже неизвестные оставили сообщение Путину на стенах галереи, где работает его дочь (ФОТО) - фото 2

Граффити на галерее, где работает дочь Путина

Часть посланий также касалась дела Эль-Хасена Диарри, недавно скончавшегося в парижском полицейском участке. Авторы граффити требовали справедливого расследования.

Galerie L известна тем, что представляет работы российских и украинских художников, открыто выступающих против войны, развязанной Россией против Украины. Основатель галереи подтвердил, что Елизавета Кривоногих действительно работает там в рамках программы дуального образования и выполняет технические и организационные задачи. По его словам, у галереи нет никакой политической связи с Кремлем.

Напомним, что в 2020 году расследователи сообщили, что Елизавета Кривоногих, также называемая Луиза Розовая, может быть дочерью российского президента. Елизавета училась в Париже, где осталась работать в художественных галереях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дочь Путина Елизавета Кривоногих повергла мир в шок признания о войне.

Также "Комментарии" писали о том, куда устроилась работать дочь Путина Мария Воронцова.



