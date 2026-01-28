В Париже неизвестные оставили антипутинские надписи на стенах художественной галереи Galerie L, где уже несколько месяцев работает Елизавета Кривоногих. Эту девушку журналистские расследования называют вероятной внебрачной дочерью Владимира Путина.

Как сообщает Paris Match, граффити появились в ночь на 27 января на фасаде здания. Они прямо адресовались главе Кремля и России в целом. Среди надписей на английском языке были "Путин убийца", "Смерть Путину" и нецензурные призывы.

Часть посланий также касалась дела Эль-Хасена Диарри, недавно скончавшегося в парижском полицейском участке. Авторы граффити требовали справедливого расследования.

Galerie L известна тем, что представляет работы российских и украинских художников, открыто выступающих против войны, развязанной Россией против Украины. Основатель галереи подтвердил, что Елизавета Кривоногих действительно работает там в рамках программы дуального образования и выполняет технические и организационные задачи. По его словам, у галереи нет никакой политической связи с Кремлем.

Напомним, что в 2020 году расследователи сообщили, что Елизавета Кривоногих, также называемая Луиза Розовая, может быть дочерью российского президента. Елизавета училась в Париже, где осталась работать в художественных галереях.

