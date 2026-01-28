logo_ukra

Світ Франція У Парижі невідомі залишили послання Путіну на стінах галереї, де працює його донька (ФОТО)
НОВИНИ

У Парижі невідомі залишили послання Путіну на стінах галереї, де працює його донька (ФОТО)

У центрі Парижа невідомі залишили антипутінські графіті на галереї, де працює Єлизавета Кривоногих.

28 січня 2026, 12:57
Автор:
avatar

Slava Kot

У Парижі невідомі залишили антипутінські написи на стінах мистецької галереї Galerie L, де вже кілька місяців працює Єлизавета Кривоногих. Цю дівчину журналістські розслідування називають імовірною позашлюбною донькою Володимира Путіна. 

У Парижі невідомі залишили послання Путіну на стінах галереї, де працює його донька (ФОТО)

Донька Путіна Єлизавета Кривоногих. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє Paris Match, графіті з’явилися в ніч на 27 січня на фасаді будівлі. Вони прямо адресувалися очільнику Кремля і Росії загалом. Серед написів англійською мовою були: "Путін  убивця", "Смерть Путіну" та нецензурні заклики. 

У Парижі невідомі залишили послання Путіну на стінах галереї, де працює його донька (ФОТО) - фото 2

У Парижі розмалювали галерею, де працює донька Путіна

У Парижі невідомі залишили послання Путіну на стінах галереї, де працює його донька (ФОТО) - фото 2

Антипутінські графіті на галереї, де працює Єлизавета Кривоногих

У Парижі невідомі залишили послання Путіну на стінах галереї, де працює його донька (ФОТО) - фото 2

Графіті на галереї, де працює донька Путіна

Частина послань також стосувалася справи Ель-Хасена Діарри, який нещодавно помер у паризькому поліцейському відділку. Автори графіті вимагали справедливого розслідування.

Galerie L відома тим, що представляє роботи російських та українських митців, які відкрито виступають проти війни, розв’язаної Росією проти України. Засновник галереї підтвердив, що Єлизавета Кривоногих справді працює там у межах програми дуальної освіти та виконує технічні й організаційні завдання. За його словами, галерея не має жодного політичного зв’язку з Кремлем.

Нагадаємо, що у 2020 році розслідувачі повідомили, що Єлизавета Кривоногих, яку також називають Луїза Розова, може бути донькою російського президента. Єлизавета навчалася у Парижі, де залишилася працювати у мистецьких галереях.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що дочка Путіна Єлизавета Кривоногих шокувала світ зізнанням про війну.

Також "Коментарі" писали про те, куди влаштувалася працювати дочка Путіна Марія Воронцова.



