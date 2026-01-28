У Парижі невідомі залишили послання Путіну на стінах галереї, де працює його донька (ФОТО)

У Парижі невідомі залишили антипутінські написи на стінах мистецької галереї Galerie L, де вже кілька місяців працює Єлизавета Кривоногих. Цю дівчину журналістські розслідування називають імовірною позашлюбною донькою Володимира Путіна.

Донька Путіна Єлизавета Кривоногих. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє Paris Match, графіті з’явилися в ніч на 27 січня на фасаді будівлі. Вони прямо адресувалися очільнику Кремля і Росії загалом. Серед написів англійською мовою були: "Путін убивця", "Смерть Путіну" та нецензурні заклики.

У Парижі розмалювали галерею, де працює донька Путіна

Антипутінські графіті на галереї, де працює Єлизавета Кривоногих

Графіті на галереї, де працює донька Путіна

Частина послань також стосувалася справи Ель-Хасена Діарри, який нещодавно помер у паризькому поліцейському відділку. Автори графіті вимагали справедливого розслідування.

Galerie L відома тим, що представляє роботи російських та українських митців, які відкрито виступають проти війни, розв’язаної Росією проти України. Засновник галереї підтвердив, що Єлизавета Кривоногих справді працює там у межах програми дуальної освіти та виконує технічні й організаційні завдання. За його словами, галерея не має жодного політичного зв’язку з Кремлем.

Нагадаємо, що у 2020 році розслідувачі повідомили, що Єлизавета Кривоногих, яку також називають Луїза Розова, може бути донькою російського президента. Єлизавета навчалася у Парижі, де залишилася працювати у мистецьких галереях.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що дочка Путіна Єлизавета Кривоногих шокувала світ зізнанням про війну.

Також "Коментарі" писали про те, куди влаштувалася працювати дочка Путіна Марія Воронцова.