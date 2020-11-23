В Париже судят экс-президента Саркози

В Париже начинается суд над бывшим президентом Франции Николя Саркози. Чиновнику предъявили обвинения в коррупции и злоупотреблении влиянием. По мнению следствия, 65-летнего Саркози якобы пытался подкупить судью — президента интересовала информация о расследовании финансирования его партии.

Ранее Саркози отверг все обвинения и пообещал дать резкий отпор обвинителям в Парижском уголовном суде. Судебная тяжба должна продлиться до 10 декабря, однако из-за карантина сроки рассмотрения могут изменить.

Отмечается, что это первый случай в истории Франции, когда президента привели на скамью подсудимых. До Саркози под суд попадал Жак Ширак — его судили за фиктивное трудоустройство, однако он не выступал перед судьями, ссылаясь на плохое здоровье.

Как сообщал портал "Комментарии", Национальная финансовая прокуратура Франции в марте 2018 года объявила о подозрении Саркози в незаконном превышении максимально допустимых расходов на президентскую кампанию 2012 года. При этом ранее эксклаву государства обвиняли в незаконном получении финансирования от ливийского диктатора Муаммара Каддафи для проведения своей первой президентской кампании в 2007 году. По обоим обвинениям Саркози подавал жалобы в суд, однако 1 октября Кассационный суд окончательно отклонил апелляцию Саркози, подтвердив судебное разбирательство уголовного дела против него. Саркози столкнулся с обвинениями в том, что его президентская кампания стоила намного больше законного лимита в 22,5 млн евро, и он пытался скрыть избыточные расходы обманным путем.

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