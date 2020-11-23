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В Париже судят экс-президента Саркози

Впервые экс-президент Франции будет выступать со скамьи подсудимых

сегодня, 09:58
Автор:

Сергей Медведев

В Париже начинается суд над бывшим президентом Франции Николя Саркози. Чиновнику предъявили обвинения   в коррупции и злоупотреблении влиянием.  По мнению следствия, 65-летнего Саркози  якобы пытался подкупить судью — президента интересовала информация о расследовании финансирования его партии.

В Париже судят экс-президента Саркози

Ранее Саркози отверг все обвинения и пообещал дать резкий отпор обвинителям в Парижском уголовном суде. Судебная тяжба должна продлиться до 10 декабря, однако из-за карантина сроки рассмотрения могут изменить.

Отмечается, что это первый случай в истории Франции, когда президента привели на скамью подсудимых. До Саркози под суд попадал Жак Ширак — его судили за фиктивное трудоустройство, однако он не выступал перед судьями, ссылаясь на плохое здоровье.

Как сообщал портал "Комментарии", Национальная финансовая прокуратура Франции в марте 2018 года объявила о подозрении Саркози в незаконном превышении максимально допустимых расходов на президентскую кампанию 2012 года. При этом ранее эксклаву государства обвиняли  в незаконном получении финансирования от ливийского диктатора Муаммара Каддафи для проведения  своей первой президентской кампании в 2007 году. По обоим обвинениям Саркози подавал жалобы в суд, однако 1 октября  Кассационный суд окончательно отклонил апелляцию Саркози, подтвердив судебное разбирательство уголовного дела против него. Саркози столкнулся с обвинениями в том, что его президентская кампания стоила намного больше законного лимита в 22,5 млн евро, и он пытался скрыть избыточные расходы обманным путем.



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Источник: https://www.bfmtv.com/
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