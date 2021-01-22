В Париже запустят аэротакси: знаем когда

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Сергей Медведев
Столица Франции обзаведется летающими такси. Согласно информации оператора общественного транспорта RATP, аэротакси позволит сократить время в пути более чем в два раза. К примеру, воздушный путь из центра Парижа в аэропорт Шарль де Голль займет всего 15 минут вместо 40 минут, которые требуются на сегодняшний день.
Прототип аэротакси / фото styleinsider.com.ua
Первые испытания летающих перевозчиков запланированы на июнь 2021 года. Сейчас перед конструкторами стоит задача удешевить перелеты — для этого разработчики планируют увеличить количество мест до шести вместо 1-2, которые предусмотрены уже существующей конструкцией.
RATP намерен уже в 2024 году, на Олимпиаде провести демонстрационные полеты с пассажирами, а к коммерческому использованию планируют перейти до 2030 года.
К парижскому аэротакси предъявляют достаточно суровые требования — помимо скорости и безопасности пассажиров, летающие машины должны быть максимально дружественными к окружающей среде. Они должны работать без выбросов углекислого газа – на электромоторах или водородном топливе – и издавать как можно меньше шума.
Отметим, что перевозки по воздуху на малые расстояния понемногу развиваются в разных городах Европы. В частности, в Австрии, в городе Линц инфраструктуру для аэротакси начнут строить уже в этом году. В испанской Барселоне аэротакси обещают ввести в эксплуатацию уже в текущем году.
Как сообщал портал "Комментарии", японский производитель автомобилей Toyota инвестирует почти 350 миллионов долларов в создание аэротакси. Joby Aviation рекламирует свой пилотируемый полностью электрический пятиместный летательный аппарат, способный развивать скорость до 200 миль в час, пролетая более 150 миль за один заряд. Также это транспортное средство работает в 100 раз тише, чем обычный самолет при взлете и посадке. Joby Aviation работает над развитием своих транспортных средств в течение последних 10 лет. Компания полагает, что это будет "способствовать коммерческому запуску появляющегося рынка городского воздушного такси".
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