Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне призвал Европу к стойкости перед лицом угрозы, которую по-прежнему представляет собой Россия. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "TF1".

Стефан Сежурне. Фото из открытых источников

Министр отметил многочисленные последствия победы России над Украиной как для Франции, так и для Европы.

"Если Украина падет, это будет иметь множество последствий, и я не очень верю в Европейский союз и в нашу способность достичь соглашения. (Ред. – российский диктатор) Владимир Путин лишь пытается проверить нашу солидарность друг с другом", — заявил Стефан Сежурне.

Он отметил, что Европейскому союзу необходимо избежать этого сценария.

"Избежать этого сценария означает, в частности, держать руку на пульсе в Украине вместе с нашими союзниками, заключать двусторонние соглашения, как мы это делали, а затем помогать украинцам, как только можем", — заявил Сежурне.

Желая "победить Россию, не ведя с ней войну", министр поддержал президента Франции Эммануэля Макрона, заявив, что речь идет о "добавлении стратегической двусмысленности в наши действия".

Дипломат также повторил, что нельзя позволять России действовать по своему усмотрению.

"Мы находимся на переломном этапе, который должен заставить нас противостоять России. Эти страны видят только баланс сил, а мы должны играть в этот баланс, чтобы защитить французов и европейцев", — резюмировал министр.

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