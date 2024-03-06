В Париже заявили о множестве последствий для Европы, если Украина падет

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Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне призвал Европу к стойкости перед лицом угрозы, которую по-прежнему представляет собой Россия. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "TF1".
Стефан Сежурне. Фото из открытых источников
Министр отметил многочисленные последствия победы России над Украиной как для Франции, так и для Европы.
Он отметил, что Европейскому союзу необходимо избежать этого сценария.
Желая "победить Россию, не ведя с ней войну", министр поддержал президента Франции Эммануэля Макрона, заявив, что речь идет о "добавлении стратегической двусмысленности в наши действия".
Дипломат также повторил, что нельзя позволять России действовать по своему усмотрению.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон, всколыхнувший всех своим заявлением о возможной отправке военнослужащих стран НАТО в Украину, собирает по этому поводу лидеров парламентских партий своей страны. По данным издания Le Figaro, Елисейский дворец разослал соответствующее приглашение лидерам партий на 7 марта. Тем временем всё чаще в Альянсе озвучивают мнение, что избежать войны с Россией не удастся, если дать той победить в Украине. Об этом говорят и европейцы, и тот же глава Пентагона Ллойд Остин. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" подобную риторику и вероятность ее воплощения в жизнь.
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