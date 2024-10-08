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В первой половине 2025 года Франция поставит Украине мощную военную технику: о чем речь

Франция передаст Украине истребители Mirage 2000

сегодня, 10:44 comments4929
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Кравцев Сергей

Франция поставит Украине истребители Mirage 2000, которые перед передачей будут оснащены новым оборудованием. Модернизированные Mirage 2000 будут готовы к отправке в Украину в первой половине 2025 года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает "Sud Ouest".

В первой половине 2025 года Франция поставит Украине мощную военную технику: о чем речь

Истребители. Фото: из открытых источников

Министр отметил, операция по переоборудованию будет проводиться на базе Казо в Жиронде.

"Цель состоит в том, чтобы оснастить их боевыми возможностями класса "воздух-земля". И усилить их систему радиоэлектронной борьбы. Но самым важным аспектом является подготовка пилотов и механиков, которая продолжается в Нанси", — отметил глава Минобороны Франции.

Отметим, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина получит от Парижа несколько истребителей Mirage-2000-5. По его словам, такое решение принято в рамках "нового сотрудничества" с Киевом.

Президент Франции подчеркнул, что помощь Киеву в противостоянии российской агрессии "означает избегать прав сильнейшего". При этом он добавил, что это будет темой переговоров с президентом Владимиром Зеленским. 

"Мы начнем новое сотрудничество и объявим о передаче истребителей Mirage 2000-5", – сказал Макрон. 

При этом президент Франции подчеркнул, что истребители предоставят Украине возможность защитить свою землю и воздушное пространство.

Читайте также на портале "Комментарии" — Греция может сорвать создание "коалиции истребителей Mirage 2000", которые должны были бы передать Украине. Тревожное заявление в интервью для "Bloomberg TV" сделал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.




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Источник: https://www.sudouest.fr/societe/defense/proche-orient-personne-ne-veut-desarmer-israel-pour-sa-defense-21685927.php
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