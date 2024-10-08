В первой половине 2025 года Франция поставит Украине мощную военную технику: о чем речь

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Кравцев Сергей
Франция поставит Украине истребители Mirage 2000, которые перед передачей будут оснащены новым оборудованием. Модернизированные Mirage 2000 будут готовы к отправке в Украину в первой половине 2025 года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает "Sud Ouest".
Истребители. Фото: из открытых источников
Министр отметил, операция по переоборудованию будет проводиться на базе Казо в Жиронде.
Отметим, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина получит от Парижа несколько истребителей Mirage-2000-5. По его словам, такое решение принято в рамках "нового сотрудничества" с Киевом.
Президент Франции подчеркнул, что помощь Киеву в противостоянии российской агрессии "означает избегать прав сильнейшего". При этом он добавил, что это будет темой переговоров с президентом Владимиром Зеленским.
При этом президент Франции подчеркнул, что истребители предоставят Украине возможность защитить свою землю и воздушное пространство.
Читайте также на портале "Комментарии" — Греция может сорвать создание "коалиции истребителей Mirage 2000", которые должны были бы передать Украине. Тревожное заявление в интервью для "Bloomberg TV" сделал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
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