В первой половине 2025 года Франция поставит Украине мощную военную технику: о чем речь

Франция поставит Украине истребители Mirage 2000, которые перед передачей будут оснащены новым оборудованием. Модернизированные Mirage 2000 будут готовы к отправке в Украину в первой половине 2025 года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает "Sud Ouest".

Истребители. Фото: из открытых источников

Министр отметил, операция по переоборудованию будет проводиться на базе Казо в Жиронде.

"Цель состоит в том, чтобы оснастить их боевыми возможностями класса "воздух-земля". И усилить их систему радиоэлектронной борьбы. Но самым важным аспектом является подготовка пилотов и механиков, которая продолжается в Нанси", — отметил глава Минобороны Франции.

Отметим, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина получит от Парижа несколько истребителей Mirage-2000-5. По его словам, такое решение принято в рамках "нового сотрудничества" с Киевом.

Президент Франции подчеркнул, что помощь Киеву в противостоянии российской агрессии "означает избегать прав сильнейшего". При этом он добавил, что это будет темой переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы начнем новое сотрудничество и объявим о передаче истребителей Mirage 2000-5", – сказал Макрон.

При этом президент Франции подчеркнул, что истребители предоставят Украине возможность защитить свою землю и воздушное пространство.

Читайте также на портале "Комментарии" — Греция может сорвать создание "коалиции истребителей Mirage 2000", которые должны были бы передать Украине. Тревожное заявление в интервью для "Bloomberg TV" сделал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.



