Франция передаст Киеву истребители Mirage 2000-5: когда они появятся в украинском небе

Украина получит от Франции несколько истребителей Mirage-2000-5, заявил президент Эмануэль Макрон. По его словам, такое решение принято в рамках "нового сотрудничества" с Киевом.

Mirage 2000-5

Президент Франции подчеркнул, что помощь Киеву в противостоянии российской агрессии "означает избегать прав сильнейшего". При этом он добавил, что это будет темой переговоров с президентом Владимиром Зеленским в пятницу.

"Завтра мы начнем новое сотрудничество и объявим о передаче истребителей Mirage 2000-5",

– сказал Макрон.

При этом президент Франции подчеркнул, что истребители предоставят Украине возможность защитить свою землю и воздушное пространство.

Чтобы подготовить украинских пилотов для управления Mirage 2000-5, Франция организует шестимесячные курсы. По словам Макрона, курсы стартуют уже этим летом.

Кроме того, отметил президент Франции, Париж поможет с обучением украинской бригады численностью 4500 военных.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции Эммануэль Макрон занял ведущую позицию среди стран ЕС по помощи Украине. В частности известно, что Париж первым отправляет своих инструкторов в Украину. Якобы часть из них уже прибыла в нашу страну и будет учить военных.

По данным французских СМИ, первые инструкторы оценят масштабы миссии, после чего в страну прибудет гораздо больше инструкторов, которые будут готовить украинских военных.

При этом известно, что, например, Германия категорически отказалась от подобных действий, заявив, что они слишком рискованны. Не желает отправлять своих инструкторов и Польша. Правда, там выразили готовность учить украинских мобилизованных на своей территории.



