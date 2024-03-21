В российской оппозиции догадываются, какие силы Макрон способен отправить в Украину

В Кремле и не подозревают, на что способна сегодняшняя Франция, как лидер Европейского Союза. Именно поэтому для путинского режима будет неожиданностью, если на территории Украины в одночасье появится французская авиация. Президент Франции Эммануэль Макрон может принять такое решение. Как информирует портал "Комментарии", такое мнение в интервью журналисту Дмитрию Гордону высказал бывший чемпион мира по шахматам, российский оппозиционер Гарри Каспаров, проживающий в настоящее время в США.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Оппозиционер заявил, что французская авиация очень мощная и может создать большие проблемы для россиян.

"…Я бы считал, что если Макрон что-нибудь сделает, то это, конечно, не будут сухопутные войска, а это будет, конечно, авиация французская", — заявил собеседник.

Отметим, Эммануэль Макрон 26 февраля впервые публично допустил возможность опрокидывания в Украину западных вооруженных сил. После этого большинство стран Запада и США заверили, что не планируют опрокидывать на нашу землю своих военных. При этом директор внешней разведки РФ Сергей Нарышкин уверяет, что Франция вроде бы реально готовит свой военный контингент для отправки в Украину. В Минобороны Франции отметили, что если это решение официально будет принято, французских военных, вероятно, разместят вдоль Днепра (на правом берегу) и у украинско-белорусской границы. Начальник штаба Армии Франции генерал Пьер Шиль подчеркнул, что армия этой страны готовится к тяжелым боям, чтобы обеспечить безопасность не только своим гражданам, но и союзникам. В свою очередь, бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил, что британские войска могут отправиться в Украину, чтобы противостоять России. Эксперты проанализировали подобные заявления специально для портала "Комментарии".

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