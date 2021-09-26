В Швейцарии на референдуме голосуют за однополые браки

Швейцарцы сегодня на референдуме определятся, могут ли возможность ЛГБТ-пары жениться. Об этом сообщает Associated Press.

Однополые браки - фото из открытых источников

Парламент страны и федеральный совет поддерживают эту идею, потому что однополые браки разрешены с 2007 года, однако такие пары не имеют права усыновлять детей, становиться донорами спермы.





Кроме этого процедура получения гражданства Швейцарии для супругов сложнее, чем для гетеросексуальных пар.

Противники реформы считают, что изменения в законодательстве полностью разрушат институт гетеросексуальной семьи в государстве. Во время избирательной кампании противники расширения возможностей для таких пар срывали плакаты, а на горячие линии для ЛГБТ-сообщества постоянно звонили с угрозами. Швейцария довольно консервативная страна, несмотря на свой имидж. В стране позволили женщинам участвовать в выборах и ходить на голосование только в 1990 году.





Напомним, маленькое государство Коста-Рика в Центральной Америке с населением в 5 миллионов человек легализовало однополые браки. Две женщины уже заключили первый однополый брак в Коста-Рике. Церемония прошла без гостей, но транслировалась по государственному телевидению. Об этом сообщили в издании Deutsche Welle. Президент Коста-Рики Карлос Альваро рассказал, что страна борется с любыми формами дискриминации, поэтому в правительстве приняли решение поддержать ЛГБТ-сообщество с помощью легализации однополых браков. Межамериканский суд по правам человека по инициативе Коста-Рики в 2018 году призвал 11 латиноамериканских стран легализовать однополые браки. Коста-Рика стала первой такой страной. Также однополые браки уже разрешены в Бразилии, Уругвае, Колумбии, Аргентине и некоторых штатах Мексики. Всего однополые браки легализованы в 30 странах мира, но Украина не входит в этот список государств.

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