В Тайване заявили, что для сдерживания Китая необходимо оружие дальнего радиуса действия: как могут далее развиваться события

Тайвань хочет иметь дальнобойное и точное оружие, чтобы должным образом сдерживать Китай, быстро развивает свои системы для нападения на остров, заявил министр обороны Тайваня Чиу Куо-ченг. Мы также видим явно антикитайскую коалицию: США-Великобритания-Австралия. Что происходит в Индо-Тихоокеанском регионе? Как могут далее развиваться события? Эксперты постарались ответить изданию "Комментарии-Украина".

Оружие (фото из открытых источников)

Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин отмечает, что Тихоокеанские альянсы – дела давно забытые, времен холодной войны.





"Были союзы Австралии с США, Австралии с Новой Зеландией, США и Новой Зеландией (до 1987 года). Был АНЗЮС (англ. ANZUS Security Treaty – Australia, New Zealand, United States), или "Тихоокеанский пакт безопасности" – военный союз Австралии, Новой Зеландии и США. Все они по разным причинам развалились. В том числе из-за движения ядерного неприсоединения. Поэтому Новая Зеландия выходила из блоков. Австралия же и во время Второй мировой, и после была верным союзником США", – поясняет Андрей Мишин.





По его словам, сейчас мы видим растущую экономическую зависимость Австралии от Китайской Народной Республики (КНР). И когда Австралия обвинила КНР в распространении коронавируса, китайские власти ввели кучу эмбарго, по сути, объявив Австралии полномасштабную торговую войну.





"А китайские чиновники даже заявляли, что Австралия – жвачка на подошве американского ботинка. Естественно, это уязвило Австралии. И если ранее она проводила совместные военные учения с КНР, отказываясь от подобных с США, то теперь – всё наоборот. Тут вопрос гордости. И для противодействия Китаю в Тихом океане уязвленная австралийская гордость вернулась к временам холодной войны", – подчеркивает эксперт.





Он также отмечает, что дизельные французские подлодки, контракт на поставку которых Австралия расторгла в пользу атомных американских, на самом деле – выгоднее, дешевле, бесшумней.





"Но тут на кону – вопрос автономности, – поясняет Андрей Мишин. – Атомные подлодки нужны, чтобы достигать Тайваня и доходить до Баренцева моря. И в противостоянии с Китаем, таким образом, Австралия получает более серьезные козыри. Если дизельные подлодки нужны для охраны своих берегов, то атомные, как и собственно новый тройственный союз (США, Австралия, Великобритания) – это дружба против Китая. А эпицентром противостояния глобального мира становится остров Тайвань".





Эксперт акцентирует, что у Тайваня было как минимум четыре кризиса. И всегда Китай достигал своих целей за счет военной силы, за счет десантов, бомбардировок, отбивая те или иные острова около Тайваня.





"США противостояли тем, что грозились ввести туда свои авианосные подразделения 7-го флота. Но сейчас роль авианосцев отходит на второй план. Есть космическое оружие, есть беспилотники, ракеты. Китай же всё больше использует пролеты авиации в вопросах принуждения Тайваня к объединению, – рассказывает Андрей Мишин. – Понятно, что Тайвань с населением в 23,5 млн человек, даже при помощи США, противостоять Китаю с населением почти в 1,4 млрд, не может. Китай же вряд ли допустит, чтобы Тайвань стал военно-морской базой США, как было во время Корейской войны. Ответ может быть ассиметричным. Надеюсь, до этого не дойдет".





Эксперт уверен, что после периода охлаждения в американо-китайских отношениях, будет период разрядки. И, по его словам, важно, чтобы украинские представители в вопросе Тайваня оставались на прежних позициях.





"Напомню, что большинство стран мира, в том числе и Украина, не признают Тайвань отдельным государством, считая частью единого Китая, хотя Пекин с 1949 года не управляет этой территорией. И на любое украинское заявление по Тайваню в неприятном для КНР ракурсе, будут масштабные китайские инвестиции в Крым", – предупреждает Андрей Мишин.





Политолог, конфликтолог Богдан Петренко поясняет, что долгий период времени Китаю удавалось возвращать китайские территории ненасильственным путем. Речь, в частности, идет о Гонконге и Макао.





"Китайская Народная Республика уже давно предлагала объединение Тайваня по схожему сценарию. Но этого не произошло по ряду причин, – отмечает эксперт. – И, кажется, едва ли не самую главную роль играет негативный пример, которые демонстрирует объединение КНР и того же Гонконга. В том числе – наступление Пекина на права и свободы в последнем, вопреки позиции "одна страна-две системы". Понятно, что Китаю не нравится такая позиция Тайваня – и он начинает "бряцать оружием", принуждая к переговорам на своих условиях".





Вторая причина, по словам эксперта, кроется в усилении самого Китая. Это негативно воспринимается странами Западной цивилизации. И не только из-за желания удержать первенство, но и из-за авторитарности режима КНР.



"И хотя сейчас Китай, прежде всего, воспринимается как экономическая сила, проникающая в другие страны, тем не менее, он имеет огромную армию (третью в мире по рейтингам). И в своей новейшей истории уже принимал участие в военных обострениях — в частности, в прошлом году перешел в горячую фазу давний конфликт с Индией. Более того, Китай является постоянным членом Совета Безопасности ООН, что позволяет накладывать вето на все возможные международные мероприятия касательно себя", – напоминает Богдан Петренко.





Но пока, по его мнению, вряд ли Китай пойдет на большую войну.





"Сегодня ему достаточно экономической экспансии по всему миру. Война же потребует от других стран определяться – поддерживать ли отношения с Китаем. А это может привести к существенному снижению экспортного потенциала КНР. Проще говоря, Китай не заинтересован превращаться в изгоя и терять собственные экономические достижения", – поясняет политолог.





С другой стороны, прогнозирует он, Запад, который не заинтересован в усилении Китая, будет пытаться загнать его в гонку вооружений (тактика, которую успешно испытали на СССР). "Поэтому в ближайшее время мы будем наблюдать рост информационного шума вокруг китайско-тайваньского вопроса, – уверен Богдан Петренко. – Но вероятность перерастания в реальные боевые действия пока – мизерная. По меньшей мере, до возникновения внутренних кризисов в КНР. Или до формирования у правящей Коммунистической партии Китая понимания, что экономическая экспансия достигла своего потолка – и дальше усиливаться таким путем уже не вариант".





Напомним, Китай продемонстрировал свой модернизированный стелс-истребитель. Об этом сообщает издание CNN.

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