В Тайване заявили, что для сдерживания Китая необходимо оружие дальнего радиуса действия: как могут далее развиваться события

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Ольга Чародий
Тайвань хочет иметь дальнобойное и точное оружие, чтобы должным образом сдерживать Китай, быстро развивает свои системы для нападения на остров, заявил министр обороны Тайваня Чиу Куо-ченг. Мы также видим явно антикитайскую коалицию: США-Великобритания-Австралия. Что происходит в Индо-Тихоокеанском регионе? Как могут далее развиваться события? Эксперты постарались ответить изданию "Комментарии-Украина".
Оружие (фото из открытых источников)
Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин отмечает, что Тихоокеанские альянсы – дела давно забытые, времен холодной войны.
По его словам, сейчас мы видим растущую экономическую зависимость Австралии от Китайской Народной Республики (КНР). И когда Австралия обвинила КНР в распространении коронавируса, китайские власти ввели кучу эмбарго, по сути, объявив Австралии полномасштабную торговую войну.
Он также отмечает, что дизельные французские подлодки, контракт на поставку которых Австралия расторгла в пользу атомных американских, на самом деле – выгоднее, дешевле, бесшумней.
Эксперт акцентирует, что у Тайваня было как минимум четыре кризиса. И всегда Китай достигал своих целей за счет военной силы, за счет десантов, бомбардировок, отбивая те или иные острова около Тайваня.
Эксперт уверен, что после периода охлаждения в американо-китайских отношениях, будет период разрядки. И, по его словам, важно, чтобы украинские представители в вопросе Тайваня оставались на прежних позициях.
Политолог, конфликтолог Богдан Петренко поясняет, что долгий период времени Китаю удавалось возвращать китайские территории ненасильственным путем. Речь, в частности, идет о Гонконге и Макао.
Вторая причина, по словам эксперта, кроется в усилении самого Китая. Это негативно воспринимается странами Западной цивилизации. И не только из-за желания удержать первенство, но и из-за авторитарности режима КНР.
"И хотя сейчас Китай, прежде всего, воспринимается как экономическая сила, проникающая в другие страны, тем не менее, он имеет огромную армию (третью в мире по рейтингам). И в своей новейшей истории уже принимал участие в военных обострениях — в частности, в прошлом году перешел в горячую фазу давний конфликт с Индией. Более того, Китай является постоянным членом Совета Безопасности ООН, что позволяет накладывать вето на все возможные международные мероприятия касательно себя", – напоминает Богдан Петренко.
Но пока, по его мнению, вряд ли Китай пойдет на большую войну.
С другой стороны, прогнозирует он, Запад, который не заинтересован в усилении Китая, будет пытаться загнать его в гонку вооружений (тактика, которую успешно испытали на СССР). "Поэтому в ближайшее время мы будем наблюдать рост информационного шума вокруг китайско-тайваньского вопроса, – уверен Богдан Петренко. – Но вероятность перерастания в реальные боевые действия пока – мизерная. По меньшей мере, до возникновения внутренних кризисов в КНР. Или до формирования у правящей Коммунистической партии Китая понимания, что экономическая экспансия достигла своего потолка – и дальше усиливаться таким путем уже не вариант".
Напомним, Китай продемонстрировал свой модернизированный стелс-истребитель. Об этом сообщает издание CNN.
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