Удар в спину: почему во Франции раскритиковали новый военный альянс и к чему это может привести

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан осудил решение Австралии строить атомные подводные лодки в сотрудничестве с США и Великобританией, а не покупать их у французской фирмы, назвав это "ударом в спину". И очень резко прошелся по США в целом и президенту Байдену в частности.

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Эксперты рассказали изданию "Комментарии", к чему может привести эта ситуация, а также, есть ли риск охлаждения отношений между США и одним из лидеров ЕС — Францией.

Франция может нанести репутационный удар в ответ на действия Австралии, США и Великобритании

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко акцентирует, что не Байден виноват в срыве контракта, а ряд весьма серьёзных проблем.

"Во-первых, французская сторона не смогла гарантировать и обеспечить 60-ти процентную локализацию постройки 12 лодок, что было одним из требований австралийского заказчика. Во-вторых, заявленный во время подписания контракта бюджет не соблюдался. На момент разрыва контракта вопрос стоял уже не о 56 млрд евро, а о 76. Плюс нужно добавить сюда 120 млрд евро необходимых ресурсов на содержание во время жизненного цикла подлодок. В-третьих, сроки поставок (даже по оптимистическому сценарию первые поступления должны были начаться с середины двадцатых годов) и тип подлодок перестал отвечать потребностям ввиду обострения отношений между США и Китаем", – поясняет Игорь Чаленко.

Он напоминает, что Австралия является основным союзником США вне НАТО с далёкого 1987 года. И считает, что фактически сейчас мы стали свидетелями новой фазы гонки вооружений в одном из ключевых тихоокеанских регионов.

"К слову, также хочу отметить, что реакция Российской Федерации, которая сравнила эту ситуацию со срывом контрактов о покупке французских универсальных десантных кораблей типа "Мистраль", абсолютно не к месту. Ведь не Россия была поставщиком "Мистралей", а Франция, которая впоследствии их продала Египту", – отмечает эксперт.

При этом жесткая реакция официального Парижа сейчас – абсолютно справедливая, считает Игорь Чаленко.

"Создание подлодок – вопрос не одного дня. И если конкуренты – те же США благодаря мощному госзаказу отправляли на экспорт лишь каждое десятое судно, то Naval Group (французский оборонный подрядчик, с которым Австралия расторгла контракт – прим. ред.) – более половины. На французские верфи были великие планы о создании морского аналога Airbus (одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире, образованная в конце 1960-х годов путём слияния нескольких европейских авиапроизводителей – прим. ред.). Очевидно, что нынешняя ситуация довольно сильно их подкосит, – подчеркивает эксперт. – Хотя это и не единственный их крупный контракт последних лет. Можно, к примеру, вспомнить договоренность о постройке 6 подлодок P75I для Индии".

Игорь Чаленко не исключает, что Франция может нанести репутационный удар в ответ на действия Австралии, США и Великобритании.

"Например, может ограничить своё присутствие в рамках Североатлантического альянса, что уже было с 1966 по 2007 год. Другой вариант – как одно из ключевых государств в ЕС, будет мотивировано противодействовать экспансии США в теме поставок сжиженного газа. Вариантов много. Не думаю, что французы простят соответствующую пощёчину", – резюмирует эксперт.

Франция может ограничить военное сотрудничество с союзниками, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе

Координатор направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина" Денис Москалик считает, что данная ситуация вряд ли может привести к серьезным последствиям.

"Здесь США и Британия воспользовались своим традиционно высоким влиянием на Австралию, – поясняет он. – Франция, со своей стороны, попыталась беспрецедентно повысить уровень военного сотрудничества с Австралийским Союзом, по сути, привязав к себе огромный сектор австралийских вооруженных сил. Сейчас же Вашингтон и Лондон предприняли усилия для сохранения статус-кво".

По мнению Дениса Москалика, это означает продолжение тесной интеграции участников нового союза – Австралии, США и Британии – в военной сфере, направленной прежде всего против Китая.

"Франция может ограничить военное сотрудничество с союзниками, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе. А также сократить количество совместных мероприятий и учений, в частности на антикитайском направлении", – прогнозирует эксперт.

Ранее издание "Комментарии" писало о главных целях сотрудничества Австралии, США и Великобритании.





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