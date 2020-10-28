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Главная Новости Мир Франция В Турции завели дело на Charlie Hebdo из-за карикатуры на Эрдогана
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В Турции завели дело на Charlie Hebdo из-за карикатуры на Эрдогана

Эрдоган подал в суд на французский журнал Charlie Hebdo, который изобразил его полураздетым извращенцем

сегодня, 15:20
Автор:

Татьяна Лозовенко

Генпрокуратура Анкары завела уголовное дело на сатирическое французское издание Charlie Hebdo за публикацию карикатуры, которая оскорбляет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об это пишет NTV.

В Турции завели дело на Charlie Hebdo из-за карикатуры на Эрдогана

Фото: РИА Новости

В Генеральной прокуратуре сообщили, что в деле будут фигурировать сотрудника журнала. Ст. 299 Уголовного Кодекса Турции предусматривает за подобное нарушение лишение свободы на срок от одного до четырех лет. В Турции Эрдогана часто обвиняет оппозиция в злоупотреблении ст. 299, так как он отдает под суд известных в стране политиков и журналистов.

Напомним, на карикатуре, которую опубликовал французский журнал 27 октября, полураздетый Эрдоган тянет за юбку официантку. 


Ранее "Комментарии" сообщали, что исламисты атаковали десятки французских сайтов госпредприятий и бизнес-компаний.



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