В Турции завели дело на Charlie Hebdo из-за карикатуры на Эрдогана

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Татьяна Лозовенко
Генпрокуратура Анкары завела уголовное дело на сатирическое французское издание Charlie Hebdo за публикацию карикатуры, которая оскорбляет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об это пишет NTV.
Фото: РИА Новости
В Генеральной прокуратуре сообщили, что в деле будут фигурировать сотрудника журнала. Ст. 299 Уголовного Кодекса Турции предусматривает за подобное нарушение лишение свободы на срок от одного до четырех лет. В Турции Эрдогана часто обвиняет оппозиция в злоупотреблении ст. 299, так как он отдает под суд известных в стране политиков и журналистов.
Напомним, на карикатуре, которую опубликовал французский журнал 27 октября, полураздетый Эрдоган тянет за юбку официантку.
Ранее "Комментарии" сообщали, что исламисты атаковали десятки французских сайтов госпредприятий и бизнес-компаний.
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