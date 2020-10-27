Во Франции исламисты атаковали десятки сайтов

В ночь на 27 октября французские сайты бизнес-компаний, пенсионных объединений и районных управлений были атакованы исламскими хакерами, сообщает DW.

Фото: РБК

На сайтах выложили заявления о победе исламистов, призывы к смерти Франции, вражде между странами и изображения с Эммануэлем Макроном в виде свиньи. Французские специалисты по кибербезопасности знали о нападении еще в воскресенье. По их мнению, сейчас во многом повторяются кибернападения 2015 года, когда хакерские атаки сопровождались терактами.

Напомним, недавно был убит последователем ислама французский школьный учитель Сэмюэль Пати. Комментируя ситуацию, Макрон заявил, что "исламисты хотят забрать у нас будущее и знают, что это не получится сделать с такими тихими героями, как он". Президент Турции Эрдоган сказал, что Макрону надо "лечить психику" из-за его заявлений в отношении ислама. Франция отозвала своего представителя из Турции.

Как ранее сообщали "Комментарии", во Франции провели обыски у радикальных исламистов за убийства учителя.





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