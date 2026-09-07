Лидер французского "Национального объединения" Жордан Барделла выступил за пересмотр подхода Парижа к военной и финансовой поддержке Украины. По его мнению, из-за затруднения государственных финансов Франция не должна оказывать помощь без условий и гарантий определенной отдачи. Об этом политик заявил в эфире Bloomberg TV.

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Барделла объяснил свою позицию значительным государственным долгом и бюджетным дефицитом Франции. Он считает, что при таких обстоятельствах власти должны более тщательно оценивать любые новые финансовые обязательства перед Киевом.

"Мы утопаем в долгах. Мы утопаем в дефицитах. И безответственно брать на себя обязательства по расходам и обещать финансовую поддержку стране без каких-либо гарантий", — заявил Барделла.

По его словам, нынешний формат помощи нуждается в переоценке. В то же время политик подчеркнул, что приход "Национального объединения" к власти не означал бы полный отказ Франции от поддержки Украины.

"Речь не идет о том, чтобы покинуть Украину. У Франции есть обязательства. Она поддерживает Украину и должна будет продолжать выполнять это обязательство, чтобы Украина защищала свои границы и территориальную целостность", — пояснил он.

Одним из условий дальнейшей поддержки Барделла видит большую экономическую выгоду для европейских государств. В частности, средства, выделяемые Украине на оборону, по его мнению, должны направляться, прежде всего, на приобретение оружия и военного оборудования у производителей из стран, предоставляющих финансирование.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что российские войска продолжают давить на украинскую оборону в Донецкой области, однако даже в случае дальнейшего продвижения Москва рискует столкнуться с другой, более серьезной проблемой — истощением боеспособной пехоты. В перспективе это может изменить соотношение сил и задать перед РФ вопрос о способности удерживать захваченные территории. Такое мнение в эфире Radio NV высказал ветеран российско-украинской войны, экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.