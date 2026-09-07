logo_ukra

BTC/USD

79437

ETH/USD

2491.68

USD/UAH

44.56

EUR/UAH

51.79

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Франція Повернути все до копійки: країна ЄС поставила Україні несподівану жорсткук вимогу
commentss НОВИНИ Всі новини

Повернути все до копійки: країна ЄС поставила Україні несподівану жорсткук вимогу

Барделла заявив, що з огляду на складну фінансову ситуацію у Франції подальша військова підтримка України має приносити певні вигоди й самому Парижу

7 вересня 2026, 11:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Лідер французького "Національного об’єднання" Жордан Барделла виступив за перегляд підходу Парижа до військової та фінансової підтримки України. На його думку, через складне становище державних фінансів Франція не повинна надавати допомогу без умов і гарантій певної віддачі. Про це політик заявив в ефірі Bloomberg TV.

Повернути все до копійки: країна ЄС поставила Україні несподівану жорсткук вимогу

Фото: з відкритих джерел

Барделла пояснив свою позицію значним державним боргом та бюджетним дефіцитом Франції. Він вважає, що за таких обставин влада має ретельніше оцінювати будь-які нові фінансові зобов’язання перед Києвом.

"Ми потопаємо в боргах. Ми потопаємо в дефіцитах. І безвідповідально брати на себе зобов’язання щодо витрат та обіцяти фінансову підтримку країні без жодних гарантій", — заявив Барделла.

За його словами, нинішній формат допомоги потребує переоцінки. Водночас політик наголосив, що прихід "Національного об’єднання" до влади не означав би повної відмови Франції від підтримки України.

"Мова не йде про те, щоб покинути Україну. Франція має зобов’язання. Вона підтримує Україну і повинна буде продовжувати виконувати це зобов’язання, щоб Україна захищала свої кордони та територіальну цілісність", — пояснив він. 

Однією з умов подальшої підтримки Барделла бачить більшу економічну вигоду для європейських держав. Зокрема, кошти, які виділяються Україні на оборону, на його думку, мають спрямовуватися передусім на придбання зброї та військового обладнання у виробників із країн, які надають фінансування.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що російські війська продовжують тиснути на українську оборону в Донецькій області, однак навіть у разі подальшого просування Москва ризикує зіткнутися з іншою, значно серйознішою проблемою — виснаженням боєздатної піхоти. У перспективі це може змінити співвідношення сил і поставити вже перед РФ питання про здатність утримувати захоплені території. Таку думку в ефірі Radio NV висловив ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини