Повернути все до копійки: країна ЄС поставила Україні несподівану жорсткук вимогу

Лідер французького "Національного об’єднання" Жордан Барделла виступив за перегляд підходу Парижа до військової та фінансової підтримки України. На його думку, через складне становище державних фінансів Франція не повинна надавати допомогу без умов і гарантій певної віддачі. Про це політик заявив в ефірі Bloomberg TV.

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Барделла пояснив свою позицію значним державним боргом та бюджетним дефіцитом Франції. Він вважає, що за таких обставин влада має ретельніше оцінювати будь-які нові фінансові зобов’язання перед Києвом.

"Ми потопаємо в боргах. Ми потопаємо в дефіцитах. І безвідповідально брати на себе зобов’язання щодо витрат та обіцяти фінансову підтримку країні без жодних гарантій", — заявив Барделла.

За його словами, нинішній формат допомоги потребує переоцінки. Водночас політик наголосив, що прихід "Національного об’єднання" до влади не означав би повної відмови Франції від підтримки України.

"Мова не йде про те, щоб покинути Україну. Франція має зобов’язання. Вона підтримує Україну і повинна буде продовжувати виконувати це зобов’язання, щоб Україна захищала свої кордони та територіальну цілісність", — пояснив він.

Однією з умов подальшої підтримки Барделла бачить більшу економічну вигоду для європейських держав. Зокрема, кошти, які виділяються Україні на оборону, на його думку, мають спрямовуватися передусім на придбання зброї та військового обладнання у виробників із країн, які надають фінансування.

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