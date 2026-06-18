Во Франции атакован важный объект: почему это может сказаться на фронте в Украине

Во Франции расследуют сразу два тревожных инцидента, связанных с одним из ведущих производителей беспилотников, поставляющих технику Украине. Речь идет о компании Delair, завод которой расположен неподалеку от Тулузы и специализируется на разработке современных дронов.

Атака на завод компании Delair. Фото: из открытых источников

По данным французских СМИ, в начале июня неизвестные попытались атаковать предприятие с помощью бутылок с зажигательной смесью. Несколько коктейлей Молотова были брошены на территорию завода, однако серьезных последствий удалось избежать. По предварительной информации, зажигательная смесь не сработала должным образом, поэтому объект не получил значительных повреждений.

Камеры наблюдения зафиксировали несколько человек, которые могут быть причастны к нападению. Французская прокуратура начала официальное расследование по статье о нанесении ущерба общественно опасным способом.

Однако этим история не ограничилась. Спустя несколько дней возле предприятия был задержан гражданин Беларуси, который, по данным следствия, занимался съемкой экспериментального образца беспилотника. Как утверждают правоохранители, отснятые материалы он передал контакту в России.

Во время задержания у подозреваемого обнаружили специализированное оборудование, которое, по мнению следствия, могло использоваться для сбора технической информации. В результате мужчине были предъявлены обвинения в шпионаже.

Компания Delair считается одним из ключевых французских производителей беспилотных систем и после начала полномасштабной войны стала участвовать в программах поддержки Украины. Именно поэтому инциденты вокруг предприятия вызвали особое внимание французских спецслужб.

Расследование продолжается, однако уже сейчас произошедшее усилило опасения европейских властей относительно возможных попыток получения доступа к военным технологиям и срыва поставок оборудования, которое используется для поддержки Украины в войне против России. На этом фоне вопрос защиты оборонных предприятий становится для Европы все более актуальным.

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