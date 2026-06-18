У Франції атаковано важливий об'єкт: чому це може позначитися на фронті в Україні

У Франції розслідують одразу два тривожні інциденти, пов'язані з одним із провідних виробників безпілотників, які постачають техніку Україні. Йдеться про компанію Delair, завод якої розташований неподалік Тулузи та спеціалізується на розробці сучасних дронів.

Атака на завод компанії Delair. Фото: із відкритих джерел

За даними французьких ЗМІ, на початку червня невідомі спробували атакувати підприємство за допомогою пляшок із запальною сумішшю. Декілька коктейлів Молотова було кинуто на територію заводу, проте серйозних наслідків вдалося уникнути. За попередньою інформацією, запальна суміш не спрацювала належним чином, тому об'єкт не зазнав значних пошкоджень.

Камери спостереження зафіксували кілька людей, які можуть бути причетними до нападу. Французька прокуратура розпочала офіційне розслідування за статтею про завдання шкоди суспільно небезпечним способом.

Проте цим історія не обмежилася. За кілька днів біля підприємства було затримано громадянина Білорусі, який, за даними слідства, займався зйомкою експериментального зразка безпілотника. Як стверджують правоохоронці, зняті матеріали він передав контакту у Росії.

Під час затримання у підозрюваного виявили спеціалізоване обладнання, яке, на думку слідства, могло використовуватись для збирання технічної інформації. В результаті чоловікові було пред'явлено звинувачення у шпигунстві.

Компанія Delair вважається одним із ключових французьких виробників безпілотних систем і після початку повномасштабної війни почала брати участь у програмах підтримки України. Саме тому інциденти довкола підприємства викликали особливу увагу французьких спецслужб.

Розслідування триває, проте вже зараз подія посилила побоювання європейської влади щодо можливих спроб отримання доступу до військових технологій та зриву постачання обладнання, яке використовується для підтримки України у війні проти Росії. На цьому фоні питання захисту оборонних підприємств стає для Європи дедалі актуальнішим.

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