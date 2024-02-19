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Во Франции изменилась поддержка Украины в войне против России

Французы благосклонно относятся к гуманитарной помощи Украины, однако поддержка военной помощи уменьшилась.

сегодня, 10:30
Автор:
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Slava Kot
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Большинство граждан Франции поддерживают поставки гуманитарной помощи Украине, однако уровень поддержки поставок оружия уменьшился на 10% по сравнению с опросом 2023 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на опрос Ispos, который опубликовало французское издание BFMTV.

Во Франции изменилась поддержка Украины в войне против России

Большинство французов поддерживают помощь Украине и санкции против России. Фото из открытых источников

Согласно опросу Ispos для еженедельника La Tribune Dimanche, 76% французов поддерживают поставку гуманитарной помощи, в том числе медикаментов и продуктов. Из них 32% выступают за увеличение гуманитарной помощи Украине.

Что касается поставки оружия в Украину, то 41% французов считают, что нужно продлить доставку, а еще 21% граждан Франции за увеличение помощи Украине. Против военной помощи Украине заявили 38% французов. Таким образом, общественное мнение французов о помощи Украине уменьшилось на 10% по сравнению с результатами опроса 2023 года.

Несмотря на это, 70% французов одобрительно относятся к экономическим санкциям против России, а 30% считают, что их следует смягчить.

Что касается приема беженцев, то 65% поддерживают идею продолжить прием украинских беженцев. Кроме того, 19% из них выступают за увеличение беженцев из Украины. Сокращение украинских беженцев во Франции поддерживает 35%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии изменилась поддержка Украины в войне против России.

Также "Комментарии" писали о Франции, объявившей о приятном сюрпризе для Украины. Из Парижа поступят дальнобойные авиабомбы AASM Hammer, установки Caesar и артиллерийские снаряды. Украина будет ежемесячно получать военную помощь от Франции.



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Источник: https://www.bfmtv.com/international/europe/ukraine/ukraine-la-majorite-des-francais-favorables-a-une-poursuite-de-l-aide-humanitaire-et-militaire_AD-202402180068.html
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