Из-за пенсионной реформы во Франции вышли сотни тысяч человек на протесты, в том числе полиция заявляет о 87 тыс. демонстрантах в Париже. Особенно против реформы выступили женщины, которые будут вынуждены выходить на пенсию в 64 года, а не в 62, как сейчас. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание France 24.

Митинги во Франции. Фото: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK/AFP

Согласно исследованиям организации CGT, всего 17% французов поддержат предложенные правительством реформы. Таким образом, общество активизировалось и вышло на запланированную акцию протеста 31 января.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По данным активистов по организации CGT в демонстрациях приняло участие 2,8 млн человек по всей Франции, включая 500 тыс. в Париже. Однако полиция приводит более низкие цифры и заявляет, что по всей стране было 1,2 млн митингующих, а в столице – 87 тыс.

Правительство Франции стремится поднять пенсионный возраст для женщин с 62 до 64 лет и пытается французов успокоить более высокими пенсиями. Это объединило многие молодые девушки и женщины в протестных маршах.

"С этой реформой мне придется работать до 63 лет, а не до 62. И, честно говоря, когда начинаешь в 17 лет, то устаешь. Эта реформа не имеет смысла, больше денег она не принесет. Это неправда", — говорит одна из протестующих и руководитель местной государственной службы.

Против пенсионной реформы выступают и учителя школ.

"Мы с коллегами договорились о демонстрации, потому что мы не хотим ходить в школу до 64 лет. Невозможно работать в 64 года учителем, сколько энергии это уносит", — говорит 26-летняя учительница.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские пропагандисты пригрозили уничтожить Францию ядерным ударом.



Также "Комментарии" писали об угрозах России во Францию, ведь и заблокировала пропагандистские каналы РФ.