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Slava Kot
Из-за пенсионной реформы во Франции вышли сотни тысяч человек на протесты, в том числе полиция заявляет о 87 тыс. демонстрантах в Париже. Особенно против реформы выступили женщины, которые будут вынуждены выходить на пенсию в 64 года, а не в 62, как сейчас. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание France 24.
Митинги во Франции. Фото: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK/AFP
Согласно исследованиям организации CGT, всего 17% французов поддержат предложенные правительством реформы. Таким образом, общество активизировалось и вышло на запланированную акцию протеста 31 января.
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По данным активистов по организации CGT в демонстрациях приняло участие 2,8 млн человек по всей Франции, включая 500 тыс. в Париже. Однако полиция приводит более низкие цифры и заявляет, что по всей стране было 1,2 млн митингующих, а в столице – 87 тыс.
Правительство Франции стремится поднять пенсионный возраст для женщин с 62 до 64 лет и пытается французов успокоить более высокими пенсиями. Это объединило многие молодые девушки и женщины в протестных маршах.
Против пенсионной реформы выступают и учителя школ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские пропагандисты пригрозили уничтожить Францию ядерным ударом.
Также "Комментарии" писали об угрозах России во Францию, ведь и заблокировала пропагандистские каналы РФ.
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