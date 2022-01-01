logo

BTC/USD

47097.01

ETH/USD

3722.76

LTC/USD

148.17

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция Во Франции молодым девушкам будут бесплатно выдавать контрацептивы
commentss НОВОСТИ Все новости

Во Франции молодым девушкам будут бесплатно выдавать контрацептивы

Во Франции женщинам будут оплачивать контрацепцию, консультации гинекологов, лабораторные исследования

сегодня, 11:45
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

С 2022 года несовершеннолетним девушкам и молодым женщинам будут выдаваться контрацептивы бесплатно. Девушек в возрасте от 18 до 25 лет включили в программу, направленную на предотвращение нежелательной беременности. Об этом пишет DW.

Во Франции молодым девушкам будут бесплатно выдавать контрацептивы

Во Франции расширили правительственную систему для женщин, фото из открытых источников

Учитывая стоимость контрацептивов и гормональных противозачаточных препаратов, которые не могут купить молодые девушки, им будут выдавать такие средства в рамках правительственной программы. Французские чиновники посчитали, что около 3 миллионов женщин получат доступ к таблеткам, внутриматочным спиралам, противозачаточным пластырям и уколам.

В сентябре провели опрос среди подростков и молодых девушек по поводу того, пользуются ли они контрацептивами. По его результатам было принято решение расширить программу.

"С 1 января 2022 года система медицинского страхования покрывает расходы на контрацепцию и связанные с ней процедуры (ежегодную консультацию врача или акушерки, биологические исследования) без предоплаты", – говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Свободный доступ к контрацептивам подростки имеют и в других европейских странах: Германии, Бельгии, Нидерландах, Норвегии. В Великобритании контрацепция бесплатна для граждан всех возрастов.

По словам спикера французской группы прав женщин En Avant Tous Луизы Делавье, девушки возрастной категории от 18 до 25 лет еще не имеют стабильного заработка, поэтому им такая помощь пригодится.

Как сообщал портал "Комментарии", в Германии люди пострадали от салютов, один мужчина погиб. Во время празднований произошло два взрыва фейерверков, от которых пострадали немцы. По меньшей мере, 13 человек попали в больницы с тяжелыми травмами.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/en/france-to-make-birth-control-free-for-women-aged-18-25/a-60304913
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!