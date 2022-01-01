Во Франции молодым девушкам будут бесплатно выдавать контрацептивы

С 2022 года несовершеннолетним девушкам и молодым женщинам будут выдаваться контрацептивы бесплатно. Девушек в возрасте от 18 до 25 лет включили в программу, направленную на предотвращение нежелательной беременности. Об этом пишет DW.



Во Франции расширили правительственную систему для женщин, фото из открытых источников

Учитывая стоимость контрацептивов и гормональных противозачаточных препаратов, которые не могут купить молодые девушки, им будут выдавать такие средства в рамках правительственной программы. Французские чиновники посчитали, что около 3 миллионов женщин получат доступ к таблеткам, внутриматочным спиралам, противозачаточным пластырям и уколам.

В сентябре провели опрос среди подростков и молодых девушек по поводу того, пользуются ли они контрацептивами. По его результатам было принято решение расширить программу.



"С 1 января 2022 года система медицинского страхования покрывает расходы на контрацепцию и связанные с ней процедуры (ежегодную консультацию врача или акушерки, биологические исследования) без предоплаты", – говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Свободный доступ к контрацептивам подростки имеют и в других европейских странах: Германии, Бельгии, Нидерландах, Норвегии. В Великобритании контрацепция бесплатна для граждан всех возрастов.

По словам спикера французской группы прав женщин En Avant Tous Луизы Делавье, девушки возрастной категории от 18 до 25 лет еще не имеют стабильного заработка, поэтому им такая помощь пригодится.

Как сообщал портал "Комментарии", в Германии люди пострадали от салютов, один мужчина погиб. Во время празднований произошло два взрыва фейерверков, от которых пострадали немцы. По меньшей мере, 13 человек попали в больницы с тяжелыми травмами.

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