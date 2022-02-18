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Во Франции мужчина случайно отключил интернет по всему городу: хотел, чтобы его дети отложили гаджеты

Во Франции мужчина хотел ограничить доступ своих детей к интернету и случайно заглушил связь по всему городу

сегодня, 17:24
Автор:

Людмила Слободенюк
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Мужчину беспокоил тот факт, что его дети-подростки проводят много времени в гаджетах, поэтому приобрел специальное устройство, которое глушит связь. Жители всего города начали жаловаться, что у них ночью исчезает интернет. Об истории во Франции написало издание tjournal, передает портал "Комментарии".

Во Франции мужчина случайно отключил интернет по всему городу: хотел, чтобы его дети отложили гаджеты

Во Франции мужчина заглушил связь по всему городу. Фото из открытых источников

Событие произошло в коммуне Мессанж во Франции. Отец детей-подростков рассказал, что после пандемии у его детей появилась зависимость от интернета. Они бесконтрольно сидели в гаджетах даже ночью. Тогда он решил ограничивать их доступ к интернету хотя бы в позднее время. Для этого он заказал устройство, глушащее связь. Однако его действие распространялось не только на дом владельца, но на весь город. Когда жители подняли шум и начали жаловаться на эту ситуацию в соответствующие структуры, специалисты Национального агентства по радиочастотам и нашли владельца устройства.

Во Франции использование таких устройств запрещено. Купить его мужчине посоветовали в интернете. Сейчас он должен заплатить штраф в размере 30 тысяч евро или его могут лишить свободы на полгода.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что в сети среди украинцев распространяют информацию о принудительном списании средств с банковских карточек на нужды армии. В фейковом сообщении было указано, что 15 февраля якобы происходила не кибератака на банки Украины, а процесс тестирования системы, во время которой правительство будет списывать нужные им суммы со счетов украинцев в пользу украинских военных. В "Центре противодействия дезинформации" украинцев просят трезво оценивать случающуюся им в сети информацию. Механизм принудительного списания средств с банковского счета невозможен и противозаконен.

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Источник: https://tjournal.ru/news/536091-vo-francii-muzhchina-sluchayno-otklyuchil-internet-vo-vsem-gorode-pytayas-ogranichit-dostup-v-set-svoim-detyam
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