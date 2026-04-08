Во Франции начали продавать леденцы со вкусом мужских половых органов

Во Франции появилось кондитерское изделие, которое уже вызвало активные дискуссии в соцсетях и медиа. Речь идет о леденце с провокационным вкусом, который должен воспроизводить аромат немытого мужского полового органа после рабочего дня.

Идея леденца со вкусом немытого пениса принадлежит 45-летнему французскому юристу по имени Николя. По его словам, замысел возник как шутка во время разговора с друзьями, но впоследствии перерос в реальный бизнес-проект. Для создания продукта он инвестировал около 8 тысяч евро и обратился в специализированную лабораторию, которая помогла воспроизвести сложный аромат.

На сайте продавца отмечено, что леденец предназначен для тех, кто любит "смелые кулинарные эксперименты".

"Леденчик с уникальным вкусом немытого пениса после рабочего дня, приготовленного с нейтральным подсластителем для реалистического ощущения. Этот проект имеет целью демократизировать этот часто табуированный вкус", — говорится на сайте.

В составе ароматов якобы сочетаются нотки, напоминающие разные природные запахи, включая сырные оттенки, пот и соль. По словам автора идеи, такой подход должен создать максимально "реалистичный" вкусовой опыт.

"Цель состоит в создании реалистической и уникальной вкусовой смеси, которая бы точно передавала ощущение во рту. Этот смелый и удивительный вкусовой профиль опирается на точную ароматическую экспертизу, чтобы обеспечить подлинное и беспрецедентное чувство", — пишет производитель.

Льрдяник со вкусом мужских половых органов продается онлайн примерно за шесть евро за штуку. Несмотря на высокую цену для обычных сладостей, продукт быстро привлек внимание пользователей интернета. Французы активно обсуждают необычный вкус леденца в соцсетях: "В 2026 году люди ожидали летающие машины, а у нас есть леденцы со вкусом пениса"; "Бензин стоит 3 евро, но французы предпочитают говорить об этом леденце"; "Это что, первоапрельская шутка?"; "Серьезно, 6 евро за леденец!".

Сам автор идеи утверждает, что цель проекта не только эпатаж, но и исследование границ современной гастрономии. Если опыт окажется удачным, Николя обещает сделать женскую версию продукта. Также, по его словам, он рассматривает возможность создания вкуса пениса для мороженого или жевательной резинки.

