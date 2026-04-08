У Франції почали продавати льодяники зі смаком чоловічих статевих органів

У Франції з’явився кондитерський виріб, який уже викликав активні дискусії в соцмережах і медіа. Йдеться про льодяник із провокаційним смаком, який має відтворювати аромат немитого чоловічого статевого органа після робочого дня.

Ідея льодяника зі смаком немитого прутня належить 45-річному французькому юристу на ім’я Ніколя. За його словами, задум виник як жарт під час розмови з друзями, але згодом переріс у реальний бізнес-проєкт. Для створення продукту він інвестував близько 8 тисяч євро та звернувся до спеціалізованої лабораторії, яка допомогла відтворити складний аромат.

На сайті продавця зазначено, що льодяник призначений для тих, хто любить "сміливі кулінарні експерименти".

"Льодяник з унікальним смаком немитого пеніса після робочого дня, приготованого з нейтральним підсолоджувачем для реалістичного відчуття. Цей проєкт має на меті демократизувати цей часто табуйований смак", — йдеться на сайті.

У Франції продають льодяники зі смаком пеніса

У складі ароматів нібито поєднуються нотки, які нагадують різні природні запахи, включно з сирними відтінками, потом і сіллю. За словами автора ідеї, такий підхід має створити максимально "реалістичний" смаковий досвід.

"Мета полягає у створенні реалістичної та унікальної смакової суміші, яка б точно передавала відчуття у роті. Цей сміливий та дивовижний смаковий профіль спирається на точну ароматичну експертизу, щоб забезпечити автентичне та безпрецедентне відчуття", — пише виробник.

Льрдяник зі смаком чоловічих статевих органів продається онлайн приблизно за шість євро за штуку. Попри доволі високу ціну для звичайних солодощів, продукт швидко привернув увагу користувачів інтернету. Французи активно обговорюють незвичний смак льодяника в соцмережах: "У 2026 році люди очікували літаючі машини, а в нас є льодяники зі смаком пеніса"; "Бензин коштує 3 євро, але французи воліють говорити про цей льодяник"; "Це що, першоквітневий жарт?"; "Серйозно, 6 євро за льодяник!".

Сам автор ідеї стверджує, що мета проєкту не лише епатаж, а й дослідження меж сучасної гастрономії. Якщо експеримент виявиться успішним, Ніколя обіцяє розглянути жіночу версію продукту. Також за його словами, він розглядає можливість створення смаку пеніса для морозива чи жувальної гумки.

