Во Франции осудили убийцу петуха

Необычный инцидент произошел в центральной части Франции. Мужчину, который застрелил соседского петуха, отдали под суд.

Пение петухов считают во Франции "наследием сельской местности"

Так, житель городка Винзье из департамента Овернь-Рона-Альпы еще год назад лишил петуха жизни из-за того, что его кукареканье казалось нестерпимым. Хозяин птицы по кличке Марсель заявил, что нашел своего любимца застреленным и насаженным на металлический штырь. Владелец петуха был так расстроен, что опубликовал петицию с требованием добиться справедливого наказания для убийцы. Этот документ поддержали около ста тысяч человек.

Судебная власть не осталась в стороне от подобного резонанса и уголовный суд муниципалитета Прива приговорил мужчину к пяти месяцам лишения свободы условно за убийство соседской птицы. Помимо условного срока, ему запретили носить оружие в течение трех лет и обязали заплатить 300 евро штрафа.

На убийство петуха отреагировала общественность не только поддержкой петиции. Во Франции уже создали ассоциацию по защите деревенских петухов, а нижняя палата парламента даже законодательно определило понятие пения петухов как "наследие сельской местности".

Как сообщал портал "Комментарии", в городе Днепр школьница публикует в соцсетях фото, на которых она изображена с отрезанными головами животных. Сначала появилось изображение с наколотой на нож головой кота, потом курицы. Сообщается, что пользователи соцсетей узнали на фото ученицу одной из школ Днепра. Жители города рассказывают, что давно обеспокоены таким поведением ребенка, с девочкой и ее родителями на эту тему общались психологи. Но фото продолжают появляться в соцсетях. Автор поста в одном из днепровских пабликов в Facebook рассказывает, что школьнице 15 лет и она учится в 9 классе.

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