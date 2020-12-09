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Во Франции осудили убийцу петуха

Петицию о наказании убийца петуха подписали около 100 тыс. человек

сегодня, 09:28
Автор:

Сергей Медведев

Необычный инцидент произошел в центральной части Франции. Мужчину, который застрелил соседского петуха, отдали под суд.

Во Франции осудили убийцу петуха

Пение петухов считают во Франции "наследием сельской местности"

Так, житель городка Винзье из департамента  Овернь-Рона-Альпы еще год назад лишил петуха жизни из-за того, что его кукареканье казалось нестерпимым. Хозяин птицы по кличке Марсель заявил, что нашел своего любимца застреленным и насаженным на металлический штырь. Владелец петуха был так расстроен, что опубликовал петицию с требованием добиться справедливого наказания для убийцы. Этот документ поддержали около ста тысяч человек.

Судебная власть не осталась в стороне от подобного резонанса и уголовный суд муниципалитета Прива приговорил мужчину к пяти месяцам лишения свободы условно за убийство соседской птицы. Помимо условного срока, ему запретили носить оружие в течение трех лет и обязали заплатить 300 евро штрафа.

На убийство петуха отреагировала общественность не только поддержкой петиции. Во Франции уже создали ассоциацию по защите деревенских петухов, а нижняя палата парламента даже законодательно определило  понятие пения петухов как "наследие сельской местности".

Как сообщал портал "Комментарии", в городе Днепр школьница публикует в соцсетях фото, на которых она изображена с отрезанными головами животных. Сначала появилось изображение с наколотой на нож головой кота, потом курицы. Сообщается, что пользователи соцсетей узнали на фото ученицу одной из школ Днепра. Жители города рассказывают, что давно обеспокоены таким поведением ребенка, с девочкой и ее родителями на эту тему общались психологи. Но фото продолжают появляться в соцсетях. Автор поста в одном из днепровских пабликов в Facebook рассказывает, что школьнице 15 лет и она учится в 9 классе. 


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Источник: https://www.bfmtv.com/police-justice/ardeche-le-meurtrier-du-coq-marcel-condamne-a-cinq-mois-avec-sursis_AD-202012070376.html
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