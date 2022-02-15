Во Франции от взрыва погибли несколько человек: что известно

Инцидент произошел ночью 14 февраля на юго-западе Франции. Известно, что в результате взрыва загорелись три дома в Сен-Лоран-де-ла-Саланк. Предварительно погибли семь человек, из них двое детей. Об этом сообщает Еuronews.



Фото иллюстративное / Pixabay

Прибывшие на место спасатели потушили пожар, начали разбирать завалы, чтобы достать оттуда пострадавших. Работы по поиску пропавших жильцов продолжаются. Из-под завалов вытащили тела пяти взрослых людей, младенца и еще одного ребенка.

20 пострадавших в результате взрыва и пожара получили легкие травмы. Один мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии с травмами после прыжка со второго этажа. Продолжаются поиски двух пропавших без вести. На месте работают пожарные региона Восточные Пиренеи. Предварительно что-то взорвалось в коммерческом помещении, а огонь оттуда перекинулся на жилые квартиры, расположенные на верхних этажах.

В мэрии говорят, что эвакуированным с места происшествия предоставили временное жилье. Причину взрыва выясняют, правоохранители не дают комментариев относительно того, был ли это поджог или несчастный случай. Огонь разрушил два жилых дома. В город приезжал с визитом министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин. По его словам, начато следствие, а количество жертв может возрасти.

Как сообщал портал "Комментарии", в январе 2022 года во Францию обрушилось масштабное наводнение. В последние несколько дней на юго-западе Франции не прекращались ливни. За двое суток в некоторых районах страны выпала норма осадков за месяц. Ливни повлекли за собой масштабные наводнения. Из-за разбушевавшейся стихии погиб как минимум один человек – пожилая женщина утонула в канаве возле своего дома.

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