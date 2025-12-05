Во Франции открыли огонь по неизвестным дронам над базой с ядерным оружием

Во Франции морские пехотинцы заметили неизвестные дроны над военно-морской базой Иль-Лонг, где базируются атомные подлодки с баллистическими ракетами.

База Иль-Лонг. Фото: из открытых источников

Военные открыли огонь по беспилотникам, пишет издание Le Figaro.

Над базой подлодок с ядерными баллистическими ракетами пролетели несколько неизвестных дронов. Технически обнаружить удалось пять беспилотников над граничащей с Брестской гаванью базой.

"Была начата операция по борьбе с беспилотниками и поисковая операция. Батальон морской пехоты, ответственный за защиту базы, совершил несколько ударов против беспилотников", — говорится в публикации.

Как и во многих странах Европы, в районе базы Иль-Лонг подобные инциденты уже случались. В частности, ночью на 18 ноября было сообщение о полете дрона над полуостровом Крозон, где расположен остров Иль-Лонг. Тогда беспилотник не входил на военную территорию.

Известно, что на базе Иль-Лонг базируется система французского ядерного сдерживания, обеспечивающая техническое обслуживание четырех лодок. По крайней мере, один из них постоянно находится в море для обеспечения ядерного сдерживания.

Охраняют базу 120 морских жандармов во взаимодействии с морской пехотой.

Как сообщал портал "Комментарии", во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Ирландию четыре неизвестные дроны пытались преследовать его самолет.

Они летели в направлении траектории полета самолета с Зеленским, нарушив запрет на полеты. По данным источников, дроны были "военного типа". Они достигли места в районе аэропорта Дублина, где около 23:00 должен был пролетать борт с Зеленским. Однако самолет приземлился несколько раньше, поэтому разминулся с беспилотниками.