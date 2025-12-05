У Франції відкрили вогонь по невідомих дронах над базою з ядерною зброєю

У Франції морські піхотинці помітили невідомі дрони над військово-морською базою Іль-Лонг, де базуються атомні підводні човни з балістичними ракетами.

База Іль-Лонг. Фото: з відкритих джерел

Військові відкрили вогонь по безпілотниках, пише видання Le Figaro.

Над базою підводних човнів з ядерними балістичними ракетами пролетіли кілька невідомих дронів. Технічно виявити вдалося п’ять безпілотників над базою, що межує з Брестською гаванню.

"Було розпочато операцію з боротьби з безпілотниками та пошукову операцію. Батальйон морської піхоти, відповідальний за захист бази, здійснив кілька ударів проти безпілотників", — йдеться у публікації.

Як і в багатьох країнах Європи, в районі бази Іль-Лонг схожі інциденти вже траплялися. Зокрема, вночі проти 18 листопада було повідомлення про політ дрона над півостровом Крозон, де розташований острів Іль-Лонг. Тоді безпілотник не заходив на військову територію.

Відомо, що на базі Іль-Лонг базується система французького ядерного стримування, яка забезпечує технічне обслуговування чотирьох човнів. Принаймні один з них постійно перебуває в морі для забезпечення ядерного стримування.

Охороняють базу 120 морських жандармів у взаємодії з морською піхотою.

Як повідомляв портал "Коментарі", під час візиту президента України Володимира Зеленського до Ірландії чотири невідомі дрони намагалися переслідувати його літак.

Вони летіли в напрямку траєкторії польоту літака із Зеленським, порушивши заборону на польоти. За даними джерел, дрони були "військового типу". Вони досягли місця в районі аеропорту Дубліна, де близько 23:00 мав пролітати борт із Зеленським. Однак, літак приземлився дещо раніше, тому розминувся з безпілотниками.