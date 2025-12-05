logo_ukra

BTC/USD

90548

ETH/USD

3100.9

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Франція У Франції відкрили вогонь по невідомих дронах над базою з ядерною зброєю
commentss НОВИНИ Всі новини

У Франції відкрили вогонь по невідомих дронах над базою з ядерною зброєю

Французькі військові відкрили вогонь по невідомих дронах, але чи вдалося збити безпілотники, не повідомляють

5 грудня 2025, 16:22
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

У Франції морські піхотинці помітили невідомі дрони над військово-морською базою Іль-Лонг, де базуються атомні підводні човни з балістичними ракетами.

У Франції відкрили вогонь по невідомих дронах над базою з ядерною зброєю

База Іль-Лонг. Фото: з відкритих джерел

Військові відкрили вогонь по безпілотниках, пише видання Le Figaro.

Над базою підводних човнів з ядерними балістичними ракетами пролетіли кілька невідомих дронів. Технічно виявити вдалося п’ять безпілотників над базою, що межує з Брестською гаванню.

"Було розпочато операцію з боротьби з безпілотниками та пошукову операцію. Батальйон морської піхоти, відповідальний за захист бази, здійснив кілька ударів проти безпілотників", — йдеться у публікації.

Як і в багатьох країнах Європи, в районі бази Іль-Лонг схожі інциденти вже траплялися.  Зокрема, вночі проти 18 листопада було повідомлення про політ дрона над півостровом Крозон, де розташований острів Іль-Лонг. Тоді безпілотник не заходив на військову територію.

Відомо, що на базі Іль-Лонг базується система французького ядерного стримування, яка забезпечує технічне обслуговування чотирьох човнів. Принаймні один з них постійно перебуває в морі для забезпечення ядерного стримування. 

Охороняють базу 120 морських жандармів у взаємодії з морською піхотою.

Як повідомляв портал "Коментарі", під час візиту президента України Володимира Зеленського до Ірландії чотири невідомі дрони намагалися переслідувати його літак.

Вони летіли в напрямку траєкторії польоту літака із Зеленським, порушивши заборону на польоти. За даними джерел, дрони були "військового типу". Вони досягли місця в районі аеропорту Дубліна, де близько 23:00 мав пролітати борт із Зеленським. Однак, літак приземлився дещо раніше, тому розминувся з безпілотниками.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.lefigaro.fr/politique/les-fusiliers-marins-tirent-sur-des-drones-au-dessus-de-la-base-navale-de-l-ile-longue-abri-des-sous-marins-nucleaire-francais-20251205
Теги:

Новини

Всі новини